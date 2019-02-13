Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! İşte ünlülerin sevgilileri ve eşleri

Son dönemde yer aldığı Çukur dizisi ile gündemden düşmeyen Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi de kendisi gibi ünlü çıktı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi, ne kadar saklarsa saklasın aslında hep gözümüzün önünde. Öte yandan Çukur dizisindeki rol arkadaşı Öner Erkan'ın da sevgilisi yine ünlü bir isim. Rol aldıkları projelerde başkalarına aşık olsalarda, gerçek hayatlarında onların kalbi başkalarına ait. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

13.02.2019 17:01 - Son Güncelleme: 13.02.2019 17:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





