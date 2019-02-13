Alişan'ın eşi Buse Varol dediğini yaptı! İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın fotoğrafları... 13.02.2019 16:36

Alişan ile eşi Buse Varol, bugün en mutlu günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında evlenen çift, bugün oğullarını kucaklarına aldılar. Yakın dostları ve ailesi gözde çifti bu mutlu günde yalnız bırakmadı. Çağla Şıkel ve Ece Erken Alişan'ın oğlu Burak'ın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı...