Alişan’ın “En güzeli bende” dediği kayınvalidesine bakın! Buse Varol’un annesinden canlı yayında itiraflar

Buse Varol ile 2018'te evlenen iki çocuk babası Alişan, sunuculuğunu üstlendiği programda sürpriz bir olay yaşandı. Gelin ve kayınvalideler arasındaki ilişkilerin konuşulduğu programda Alişan, bir anda telefona sarıldı ve eşi Buse Varol'un annesini aradı. Alişan telefonun hoparlörünü açarken Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ın canlı yayında damadıyla ilgili söyledikleri programa damga vurdu. Öte yandan Alişan'ın daha önceki bir açıklamasında "En güzel kayınvalide bende" dediği Birsen Özgan'ı görenler hayran kaldı.
Ünlü türkücü Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2019'da Burak'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
İkili, 2021'in Şubat ayında ise Eliz adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren Alişan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü türkücü, şimdi ise kayınvalidesi ile gündem oldu. 48 yaşındaki şarkıcı, sunuculuğunu üstlendiği programda sürpriz bir olay yaşandı.