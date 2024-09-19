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Buse Varol’un annesinden canlı yayında itiraflar
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Buse Varol’un annesinden canlı yayında itiraflar

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 13:57 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 13:57

Buse Varol ile 2018'te evlenen iki çocuk babası Alişan, sunuculuğunu üstlendiği programda sürpriz bir olay yaşandı. Gelin ve kayınvalideler arasındaki ilişkilerin konuşulduğu programda Alişan, bir anda telefona sarıldı ve eşi Buse Varol'un annesini aradı. Alişan telefonun hoparlörünü açarken Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ın canlı yayında damadıyla ilgili söyledikleri programa damga vurdu. Öte yandan Alişan'ın daha önceki bir açıklamasında "En güzel kayınvalide bende" dediği Birsen Özgan'ı görenler hayran kaldı.

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