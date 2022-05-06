Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi! Özlem Yıldız’ın son haline bakın! Demet Akalın’ın sıkı dostu bikinili pozlarıyla çok konuşuldu

90'lı yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Özlem Yıldız, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, havaların ısınmasıyla tatile çıktı ve bikinili görüntülerini takipçilerinin beğenisine sundu.