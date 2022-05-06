Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi! Özlem Yıldız’ın son haline bakın! Demet Akalın’ın sıkı dostu bikinili pozlarıyla çok konuşuldu
Mehmet Ali Erbil'in gözdesiydi! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran sunucu Özlem Yıldız, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Tatil sezonunu açan Yıldız, bikinili görüntülerini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Yıldız'ın son hali dikkat çekti. Demet Akalın ile dostluğuyla da parmak ısırtan Yıldız'ın son hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Özlem Yıldız'ın çok konuşulan tatil paylaşımı...
1995 senesinde VJ'lik yaptıktan sonra televizyonda boy göstermeye başlayan Özlem Yıldız, bu dönemde Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programından teklif alıp Çarkıfelek'te hostes olarak çalışmaya başladı.
Çarkıfelek ile birlikte adını geniş kitlelere duyuran Yıldız, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı aşkla da bir döneme damga vurdu.
90'lı yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Özlem Yıldız, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, havaların ısınmasıyla tatile çıktı ve bikinili görüntülerini takipçilerinin beğenisine sundu.
Bir çocuk annesi Özlem Yıldız, fit haliyle dikkat çekerken sunucunun son hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısmı hiç değişmediğini savunurken bir kısmı "Adeta bambaşka biri olmuş" yorumunda bulundu.