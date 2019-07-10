Alişan - Buse Varol çifti Eda Erol ile karşılaşınca... Alişan'ın eşi Buse Varol bakın ne yaptı

Alişan ile Buse Varol çiftini şok eden tesadüf... Alişan önceki akşam eşi Buse Varol ile birlikte Çeşme Alaçatı'da bulunan bir mekana gitti. Mekanda Alişan, eski nişanlısı Eda Erol ile karşılaştı. Aralarında neredeyse 2 masa olan Alişan ve Eda Erol birbirlerine sırtlarını döndüler. Bu durum karşısında sakinliğini koruyan Alişan hiç o masaya bakmayarak eğlencesine kaldığı yerden devam etti ancak Eda Erol'un içeride olduğunu gören Buse Varol bakın ne yaptı...

10.07.2019 13:03 - Son Güncelleme: 10.07.2019 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





