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Alişan - Buse Varol çifti Eda Erol ile karşılaşınca... Alişan'ın eşi Buse Varol bakın ne yaptı

Alişan ile Buse Varol çiftini şok eden tesadüf... Alişan önceki akşam eşi Buse Varol ile birlikte Çeşme Alaçatı'da bulunan bir mekana gitti. Mekanda Alişan, eski nişanlısı Eda Erol ile karşılaştı. Aralarında neredeyse 2 masa olan Alişan ve Eda Erol birbirlerine sırtlarını döndüler. Bu durum karşısında sakinliğini koruyan Alişan hiç o masaya bakmayarak eğlencesine kaldığı yerden devam etti ancak Eda Erol'un içeride olduğunu gören Buse Varol bakın ne yaptı...

10.07.2019 13:03 - Son Güncelleme: 10.07.2019 13:35
Alişan - Buse Varol çifti Eda Erol ile karşılaşınca... Alişan'ın eşi Buse Varol bakın ne yaptı

Alişan ve Buse Varol, önceki akşam Alaçatı'daki bir mekana uğradı. Ancak içeride Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol da vardı. Çift, bu tesadüf yüzünden eğlence planlarını değiştirmektense, kendilerinden sadece iki masa ileride olan Erol'u görmezden gelmeyi tercih etti.

Alişan - Buse Varol çifti Eda Erol ile karşılaşınca... Alişan'ın eşi Buse Varol bakın ne yaptı

ALİŞAN ESKİ NİŞANLISINA SIRTINI DÖNDÜ!

Alişan, göz teması kurmamak için gece boyunca eski nişanlısının bulunduğu masaya sırtı dönük halde durdu.

ALİŞAN KAÇ YAŞINDA? TIKLA VE ÖĞREN

Alişan - Buse Varol çifti Eda Erol ile karşılaşınca... Alişan'ın eşi Buse Varol bakın ne yaptı

BUSE VAROL NE YAPTI?

Eda Erol'un varlığının farkında olduğu anlaşılan Varol ise sık sık eşine sarılarak dans etti.

Alişan - Buse Varol çifti Eda Erol ile karşılaşınca... Alişan'ın eşi Buse Varol bakın ne yaptı

EDA EROL ARKASINA BAKMADAN DURMADI

Bu arada Erol'un birkaç kez dönüp arkasına bakması, bu karşılaşmaya tanık olanların gözünden kaçmadı.

Alişan - Buse Varol çifti Eda Erol ile karşılaşınca... Alişan'ın eşi Buse Varol bakın ne yaptı

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SEDA GÜVEN-KEREMCEM
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