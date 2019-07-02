Alişan ile Buse Tektaş'ın yaş farkı herkesi şok etti! İşte sosyal medya gündemine düşen gerçek...
Alişan ile eşi Buse Tektaş, bir magazin programına konuk oldu. Özcan Deniz'in boşanmasıyla ilgili üzüldüğünü belirten Alişan'ın yaşı ile Buse Tektaş'ın yaşı magazin gündemine bomba gibi düştü. 1 yıl önce evlenen çift, geçtiğimiz Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Alişan - Buse Tektaş çifti hakkında şaşırtan gerçeği öğrenmeye hazır mısınız? İşte Buse Tektaş'ın yaşı ve Alişan'ın yaşı...
02.07.2019 13:19
- Son Güncelleme: 02.07.2019 13:40
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