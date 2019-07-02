Alişan ile Buse Tektaş'ın yaş farkı herkesi şok etti! İşte sosyal medya gündemine düşen gerçek...

Ünlü türkücü Alişan ile eşi Buse Tektaş, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Özcan Deniz'in biten evlliği hakkında çok üzüldüğünü belirten Alişan ile Buse Tektaş'ın arasındaki yaş farkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Alişan ile Buse Tektaş'ın yaşları...