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Alişan ile Buse Tektaş'ın yaş farkı herkesi şok etti! İşte sosyal medya gündemine düşen gerçek...

Alişan ile eşi Buse Tektaş, bir magazin programına konuk oldu. Özcan Deniz'in boşanmasıyla ilgili üzüldüğünü belirten Alişan'ın yaşı ile Buse Tektaş'ın yaşı magazin gündemine bomba gibi düştü. 1 yıl önce evlenen çift, geçtiğimiz Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Alişan - Buse Tektaş çifti hakkında şaşırtan gerçeği öğrenmeye hazır mısınız? İşte Buse Tektaş'ın yaşı ve Alişan'ın yaşı...

02.07.2019 13:19 - Son Güncelleme: 02.07.2019 13:40
Alişan ile Buse Tektaş'ın yaş farkı herkesi şok etti!

Ünlü türkücü Alişan ile eşi Buse Tektaş, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Özcan Deniz'in biten evlliği hakkında çok üzüldüğünü belirten Alişan ile Buse Tektaş'ın arasındaki yaş farkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Alişan ile Buse Tektaş'ın yaşları...

Alişan ile Buse Tektaş'ın yaş farkı herkesi şok etti!

IVANA SERT

25 EKİM 1979

Alişan ile Buse Tektaş'ın yaş farkı herkesi şok etti!

MERVE BOLUĞUR

16 Eylül 1987

Alişan ile Buse Tektaş'ın yaş farkı herkesi şok etti!

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

Alişan ile Buse Tektaş'ın yaş farkı herkesi şok etti!

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

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