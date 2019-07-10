Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir hangi güzelle el ele yakalandı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir, geçtiğimiz gün sevgilisi Eda Akyol ile el ele görüntülendi. Atv'nin 3 sezondur devam eden dizisi EDHO'da Gönül karakterini canlandıran Zara'ya olan sevdası ve kavuşamama hikayesi ile izleyiciye duygusal anlar yaşatan Savaş Özdemir, gerçek hayatta 3 yıldır Eda Akyol ile birliktelik yaşıyor. İşte Eşkıya'nın Tipi'si Savaş Özdemir'in sevgilisi Eda Akyol ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri...

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