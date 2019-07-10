Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir hangi güzelle el ele yakalandı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir, geçtiğimiz gün 3 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi Eda Akyol ile ilk kez görüntülendi. Atv'nin efsaneleşen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis ile arasında geçen diyaloglarla izleyiciyi güldüren, zaman zaman da duygusal anlar yaşatan 49 yaşındaki Savaş Özdemir'in sevgilisi Eda Akyol kimdir? EDHO'da Zara'nın canlandırdığı gönül karakterine olan sevdasıyla yürekleri dağlayan Savaş Özdemir, gerçek hayatta sevgi anlamında aradığı mutluluğu yakalamış görünüyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir ve sevgilisi Eda Akyol...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir, geçtiğimiz gün sevgilisi Eda Akyol ile el ele görüntülendi. Atv'nin 3 sezondur devam eden dizisi EDHO'da Gönül karakterini canlandıran Zara'ya olan sevdası ve kavuşamama hikayesi ile izleyiciye duygusal anlar yaşatan Savaş Özdemir, gerçek hayatta 3 yıldır Eda Akyol ile birliktelik yaşıyor. İşte Eşkıya'nın Tipi'si Savaş Özdemir'in sevgilisi Eda Akyol ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri...
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