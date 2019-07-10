Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman hakkında yanlış bilinen o gerçek! Meğer...
Erkenci Kuş dizisinin Can Divit'i Can Yaman son bölümde herkesi ağlattı. Öldü mü ölmedi mi sorularına izleyici yanıt ararken, Can Yaman hakkında her şeyi araştırmaktan da geri durmadı. Boyundan, yaşına, sevgilisine kadar her detay merak edilen Can Yaman hakkında en çok merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Herkesin İstanbullu sandığı Can Yaman bakın nereli çıktı.
10.07.2019 12:45
- Son Güncelleme: 10.07.2019 12:45
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