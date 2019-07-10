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Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman hakkında yanlış bilinen o gerçek! Meğer...

Erkenci Kuş dizisinin Can Divit'i Can Yaman son bölümde herkesi ağlattı. Öldü mü ölmedi mi sorularına izleyici yanıt ararken, Can Yaman hakkında her şeyi araştırmaktan da geri durmadı. Boyundan, yaşına, sevgilisine kadar her detay merak edilen Can Yaman hakkında en çok merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Herkesin İstanbullu sandığı Can Yaman bakın nereli çıktı.

10.07.2019 12:45 - Son Güncelleme: 10.07.2019 12:45
Erkenci Kuş oyuncusu Can Yaman o gerçeğiyle herkesi şaşkına çevirdi

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Can Yaman hakkında her detay en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Onlardan biri de memleketi oldu. Herkes Can Yaman'ı İstanbullu sanarken o bakın aslen nereli çıktı.

Erkenci Kuş oyuncusu Can Yaman o gerçeğiyle herkesi şaşkına çevirdi

Ulaş Tuna Astepe - İzmit

Erkenci Kuş oyuncusu Can Yaman o gerçeğiyle herkesi şaşkına çevirdi

Tolga Sarıtaş - Sivas

Erkenci Kuş oyuncusu Can Yaman o gerçeğiyle herkesi şaşkına çevirdi

Asena Atalay - İzmir

Erkenci Kuş oyuncusu Can Yaman o gerçeğiyle herkesi şaşkına çevirdi

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

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