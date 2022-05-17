Alişan biricik karısını özleyecek! Buse Varol çocuklarından ve eşinden ayrı kalacak! Sosyal medyadan paylaştı! 3 yıl sonra setlere dönen oyuncu yolcu!

Alişan biricik karısını özleyecek! Buse Varol yeni işe başlıyor. Evlendikten sonra kendisini eşine ve çocuklarına adayan Varol 3 yılın ardından yeniden setlerde. Sosyal medyadan paylaşım yaptı yorum ve beğeni yağdı. Oyunculuğa geri dönen Buse Varol çekimlerden dolayı çocuklarından ve eşinden ara ara uzak kalacağı için bir hayli özleyecek. Peki hangi diziye dahil oldu? Yeni bir yapımda mı rol alacak yoksa varol bir diziye mi katılacak? İşte bilgiler...