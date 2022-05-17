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Haberler Magazin 5 aylık hamile olan Dila Tarkan karnı burnunda bikinili pozlarını yayınladı! Sıkı dostu Şeyma Subaşı kayıtsız kalmadı!

5 aylık hamile olan Dila Tarkan karnı burnunda bikinili pozlarını yayınladı! Sıkı dostu Şeyma Subaşı kayıtsız kalmadı!

5 aylık hamile olan Dila Tarkan karnı burnunda bikinili pozlarını yayınladı! Sosyetik güzel Dila Tarkan, 2 ay önce Dağhan Doğruer ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Dila Tarkan, tatil sezonunu açtı. Eşiyle Mikanos'ta tatil yapan Tarkan'ın karnı burnunda bikinili pozlarını Instagram hesabında yayınladı. 28 yaşındaki Tarkan'ın belirginleşen karnı dikkat çekerken Şeyma Subaşı, yakın dostunun tatil pozlarına kayıtsız kalmadı. İşte Dila Tarkan'ın karnı burnunda bikinili pozları...

17.05.2022 20:02 - Son Güncelleme: 17.05.2022 20:02
5 aylık hamile olan Dila Tarkan karnı burnunda bikinili pozlarını yayınladı! Sıkı dostu Şeyma Subaşı kayıtsız kalmadı!

Sosyetik güzel Dila Tarkan, 2019'dan beri aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'den şubatta Miami'de evlilik teklifi almıştı.

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5 aylık hamile olan Dila Tarkan karnı burnunda bikinili pozlarını yayınladı! Sıkı dostu Şeyma Subaşı kayıtsız kalmadı!

Ünlü çift, geçen Mart ayında ise görkemli bir düğünle Yunanistan'da mutluluğa imza atmıştı.

5 aylık hamile olan Dila Tarkan karnı burnunda bikinili pozlarını yayınladı! Sıkı dostu Şeyma Subaşı kayıtsız kalmadı!

Şimdilerde 5 aylık hamile olan Dila Tarkan, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı.

5 aylık hamile olan Dila Tarkan karnı burnunda bikinili pozlarını yayınladı! Sıkı dostu Şeyma Subaşı kayıtsız kalmadı!

Eşiyle Mikanos'ta tatil yapan Tarkan'ın karnı burnunda bikinili pozlarını Instagram hesabında yayınladı.

5 aylık hamile olan Dila Tarkan karnı burnunda bikinili pozlarını yayınladı! Sıkı dostu Şeyma Subaşı kayıtsız kalmadı!

Dila Tarkan'ın karnının iyice belirginleştiği kareler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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