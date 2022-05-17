5 aylık hamile olan Dila Tarkan karnı burnunda bikinili pozlarını yayınladı! Sıkı dostu Şeyma Subaşı kayıtsız kalmadı!
5 aylık hamile olan Dila Tarkan karnı burnunda bikinili pozlarını yayınladı! Sosyetik güzel Dila Tarkan, 2 ay önce Dağhan Doğruer ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Dila Tarkan, tatil sezonunu açtı. Eşiyle Mikanos'ta tatil yapan Tarkan'ın karnı burnunda bikinili pozlarını Instagram hesabında yayınladı. 28 yaşındaki Tarkan'ın belirginleşen karnı dikkat çekerken Şeyma Subaşı, yakın dostunun tatil pozlarına kayıtsız kalmadı. İşte Dila Tarkan'ın karnı burnunda bikinili pozları...
17.05.2022 20:02 - Son Güncelleme: 17.05.2022 20:02
Sosyetik güzel Dila Tarkan, 2019'dan beri aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'den şubatta Miami'de evlilik teklifi almıştı.