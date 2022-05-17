Aybüke Pusat bikini sezonunu Tunus’ta açtı! Kumsalda verdiği sarmaş dolaş pozuna beğeni yağdı! O detay dikkatlerden kaçmadı
Aybüke Pusat bikini sezonunu Tunus'ta açtı! Her Yerde Sen, Söz, Şahin Tepesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Tatil için Tunus'a giden Aybüke Pusta, mavi bikinisi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Pusat'ın Ozan Kartal'la kumsalda verdiği sarmaş dolaş poz ise büyük ilgi gördü. Öte yandan ünlü oyuncunun paylaşımındaki bir detay da dikkatlerden kaçmadı. İşte Aybüke Pusat'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
17.05.2022 20:20 - Son Güncelleme: 17.05.2022 20:20
Her Yerde Sen, Söz, Şahin Tepesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Tatil için Tunus'a giden Aybüke Pusta, mavi bikinisi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.