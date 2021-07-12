Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus annesinden tescilli! Aşkın Tarifi'nin yıldızı Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan...

Doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Neslihan Atagül, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile karşımıza çıkan Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi adlı diziyle boy gösteriyor. Rus annesinin gençlik hali ile adeta pabucu dama atılan güzel oyuncu Neslihan Atagül'e, 'Annesi daha güzel' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

12.07.2021 15:02 - Son Güncelleme: 12.07.2021 15:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





