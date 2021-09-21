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Haberler Magazin Aleyna Tilki'den sevgili itirafı! 'Bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum' dedi ve gerçeği açıkladı

Aleyna Tilki'den sevgili itirafı! 'Bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum' dedi ve gerçeği açıkladı

Aleyna Tilki'den sevgili itirafı! 'Bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum' dedi ve gerçeği açıkladı. 2016 yılında çıkardığı şarkısı ve pembe ayıcıklı klibi ile magazin dünyasında adı geçmeye başlayan 21 yaşındaki Aleyna Tilki, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son olarak ünlü modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile adı anılan Aleyna Tilki 'sevgili' açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti, herkes "Aleyna Tilki'nin sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte Aleyna Tilki'den gelen o açıklama.

21.09.2021 18:31 - Son Güncelleme: 21.09.2021 18:39
Aleyna Tilki’den sevgili itirafı! ’Bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum’ dedi ve gerçeği açıkladı

Aleyna Tilki'den sevgili itirafı!

21 yaşındaki Aleyna Tilki, 'Bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum' dedi ve gerçeği açıkladı.

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Aleyna Tilki’den sevgili itirafı! ’Bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum’ dedi ve gerçeği açıkladı

Geçtiğimiz Haziran ayında bir YouTube kanalına konuk olan genç popçu, "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyaya damga vurdu.

Aleyna Tilki’den sevgili itirafı! ’Bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum’ dedi ve gerçeği açıkladı

Aleyna Tilki, İbrahim Selim'in "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım… Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek.

Aleyna Tilki’den sevgili itirafı! ’Bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum’ dedi ve gerçeği açıkladı

Ben de 'Bu kim' diye merak edeceğim. Ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum, vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum. Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak…

Aleyna Tilki’den sevgili itirafı! ’Bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum’ dedi ve gerçeği açıkladı

Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem hemen baş başa kalamam. Arkadaş ortamında buluşalım. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında 'görüşmemiz çok güzeldi' diye ayıcık yollasın"

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