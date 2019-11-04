Aleyna Tilki sahnede rezil oldu! İşte Aleyna Tilki'nin detone olduğu anlar...

Aleyna Tilki, çıplak sesle şarkı söylerken detone oldu. Dünya starı olmaya hazırlandığını söyleyen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, geçtiğimiz akşam Demet Akalın ve Okan Kurt çifti 8. yılını kutlamak için verdiği davete katıldı. Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın özel gecesinde sahneye çıktı ve çıplak sesle 'Dipsiz kuyum' şarkısını seslendirirken detone oldu. Tilki'nin videosu sosyal medyada alay konusu oldu. İşte Aleyna Tilki'nin detone olduğu anlar...

04.11.2019 17:12 - Son Güncelleme: 04.11.2019 17:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





