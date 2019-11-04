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Aleyna Tilki sahnede rezil oldu! İşte Aleyna Tilki'nin detone olduğu anlar...

Aleyna Tilki, çıplak sesle şarkı söylerken detone oldu. Dünya starı olmaya hazırlandığını söyleyen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, geçtiğimiz akşam Demet Akalın ve Okan Kurt çifti 8. yılını kutlamak için verdiği davete katıldı. Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın özel gecesinde sahneye çıktı ve çıplak sesle 'Dipsiz kuyum' şarkısını seslendirirken detone oldu. Tilki'nin videosu sosyal medyada alay konusu oldu. İşte Aleyna Tilki'nin detone olduğu anlar...

04.11.2019 17:12 - Son Güncelleme: 04.11.2019 17:12
Aleyna Tilki sahnede rezil oldu! İşte Aleyna Tilki'nin detone olduğu anlar...

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti 8. yılını kutlamak için dostlar arasında davet verdi. Davete Aleyna Tilki, Hakan Altun, Gülşah Saraçoğlu, Seda Sayan gibi ünlü isimler katıldı. Dünya starı olmaya hazırlandığını söyleyen Aleyna Tilki, çıplak sesle şarkı söylerken detone oldu.

Aleyna Tilki sahnede rezil oldu! İşte Aleyna Tilki'nin detone olduğu anlar...

Demet Akalın sekiz yıl önce 3 Kasım'da Okan Kurt ile tanışmış, çift bir yıl sonra nikah masasına oturdu.

Aleyna Tilki sahnede rezil oldu! İşte Aleyna Tilki'nin detone olduğu anlar...

2014 yılında Hira'yı kucağına alan Demet Akalın, 2018 yılının Eylül ayında evliliğini sonlandırdı.

Aleyna Tilki sahnede rezil oldu! İşte Aleyna Tilki'nin detone olduğu anlar...

Okan Kurt'un iş hayatında yaşadığı sıkıntılar ailesine yansıyınca Demet Akalın sürpriz bir kararla boşanma davası açtı.

Aleyna Tilki sahnede rezil oldu! İşte Aleyna Tilki'nin detone olduğu anlar...

Jet hızıyla boşanan çiftin ayrılığı 2 ay sürdü.

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