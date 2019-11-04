Aleyna Tilki sahnede rezil oldu! İşte Aleyna Tilki'nin detone olduğu anlar... 04.11.2019 17:27

Aleyna Tilki, çıplak sesle şarkı söylerken detone oldu. Dünya starı olmaya hazırlandığını söyleyen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, geçtiğimiz akşam Demet Akalın ve Okan Kurt çifti 8. yılını kutlamak için verdiği davete katıldı. Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın özel gecesinde sahneye çıktı ve çıplak sesle 'Dipsiz kuyum' şarkısını seslendirirken detone oldu. Tilki'nin videosu sosyal medyada alay konusu oldu. İşte Aleyna Tilki'nin detone olduğu anlar...

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti 8. yılını kutlamak için dostlar arasında davet verdi. Davete Aleyna Tilki, Hakan Altun, Gülşah Saraçoğlu, Seda Sayan gibi ünlü isimler katıldı. Dünya starı olmaya hazırlandığını söyleyen Aleyna Tilki, çıplak sesle şarkı söylerken detone oldu.

Demet Akalın sekiz yıl önce 3 Kasım'da Okan Kurt ile tanışmış, çift bir yıl sonra nikah masasına oturdu.

2014 yılında Hira'yı kucağına alan Demet Akalın, 2018 yılının Eylül ayında evliliğini sonlandırdı.

Okan Kurt'un iş hayatında yaşadığı sıkıntılar ailesine yansıyınca Demet Akalın sürpriz bir kararla boşanma davası açtı.

Jet hızıyla boşanan çiftin ayrılığı 2 ay sürdü.

Yeniden evlenmeyi düşünmeyen ikili birlikteliklerine sevgili olarak devam etme kararı aldı.

Dün tanışmalarının 8. yılını kutlayan çift bir parti verdi. Partiye başta Seda Sayan, Alişan, Hakan Altun ve Aleyna Tilki olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı.

Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın özel gecesinde sahneye çıktı ve çıplak sesle 'Dipsiz kuyum' şarkısını seslendirirken detone oldu. Bu durum bir kanalda yayınlanan magazin programına konu olurken, Aleyna Tilki sosyal medyada alay konusu oldu.