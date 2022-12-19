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Haberler Magazin İmaj değiştiren Burcu Özberk kırmızılar içinde sosyal medyayı salladı! 33’lük Burcu’nun son haline beğeni yağdı! Her anı anbean yayınlandı

İmaj değiştiren Burcu Özberk kırmızılar içinde sosyal medyayı salladı! 33’lük Burcu’nun son haline beğeni yağdı! Her anı anbean yayınlandı

Kariyeri kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu Burcu Özberk, geçen günlerde imaj yenilemişti. Ünlü oyuncunun yeni saçlarının yapılma anları sosyal medyaya düştü. Mini eteğiyle kamera karşısına geçen Özberk'in havalı pozları Instagram'a damga vurdu. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Özberk'in son hali dikkat çekti. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran görüntüleri...

takvim.com.tr
19.12.2022 18:39 - Son Güncelleme: 19.12.2022 18:40
İmaj değiştiren Burcu Özberk kırmızılar içinde sosyal medyayı salladı! 33’lük Burcu’nun son haline beğeni yağdı! Her anı anbean yayınlandı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, geçen günlerde yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İmaj değiştiren Burcu Özberk kırmızılar içinde sosyal medyayı salladı! 33’lük Burcu’nun son haline beğeni yağdı! Her anı anbean yayınlandı

Şimdi ise ünlü oyuncunun yeni saçlarının yapılma anları sosyal medyaya düştü. Mini eteğiyle kamera karşısına geçen Özberk'in havalı pozları Instagram'a damga vurdu.

VİDEO | BURCU ÖZBERK'İN YENİ İMAJI İÇİN TIKLA

İmaj değiştiren Burcu Özberk kırmızılar içinde sosyal medyayı salladı! 33’lük Burcu’nun son haline beğeni yağdı! Her anı anbean yayınlandı

Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Özberk'in son hali bir kez daha dikkat çekti ve ortalığı salladı.

İmaj değiştiren Burcu Özberk kırmızılar içinde sosyal medyayı salladı! 33’lük Burcu’nun son haline beğeni yağdı! Her anı anbean yayınlandı

İşte Burcu Özberk'in son hali olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

İmaj değiştiren Burcu Özberk kırmızılar içinde sosyal medyayı salladı! 33’lük Burcu’nun son haline beğeni yağdı! Her anı anbean yayınlandı

Hilal Altınbilek

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