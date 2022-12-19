İmaj değiştiren Burcu Özberk kırmızılar içinde sosyal medyayı salladı! 33’lük Burcu’nun son haline beğeni yağdı! Her anı anbean yayınlandı
Kariyeri kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu Burcu Özberk, geçen günlerde imaj yenilemişti. Ünlü oyuncunun yeni saçlarının yapılma anları sosyal medyaya düştü. Mini eteğiyle kamera karşısına geçen Özberk'in havalı pozları Instagram'a damga vurdu. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Özberk'in son hali dikkat çekti. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran görüntüleri...
19.12.2022 18:39 - Son Güncelleme: 19.12.2022 18:40
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, geçen günlerde yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Şimdi ise ünlü oyuncunun yeni saçlarının yapılma anları sosyal medyaya düştü. Mini eteğiyle kamera karşısına geçen Özberk'in havalı pozları Instagram'a damga vurdu.
VİDEO | BURCU ÖZBERK'İN YENİ İMAJI İÇİN TIKLA