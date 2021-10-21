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Serenay Sarıkaya gömleğinin düğmelerini açtı derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! Sosyal medyayı ateşe verdi herkes onu konuştu

Serenay Sarıkaya gömleğinin düğmelerini açtı derin göğüs dekoltesiyle olay oldu! Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla yine ilgi odağı oldu. Düğmelerini açarak dekolte verdiği beyaz gömleği ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, peş peşe yayınladığı pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, binlerce yorum aldı. Sarıkaya hayranları, ünlü oyuncunun paylaşımına ateş emojileriyle karşılık verdi. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...

21.10.2021 20:48 - Son Güncelleme: 21.10.2021 21:11
Serenay Sarıkaya gömleğinin düğmelerini açtı derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! Sosyal medyayı ateşe verdi herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Serenay Sarıkaya gömleğinin düğmelerini açtı derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! Sosyal medyayı ateşe verdi herkes onu konuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan Sarıkaya, düğmelerini açarak dekolte verdiği beyaz gömleği ile objektif karşısına geçti ve pozları Instagram hesabında yayınladı.

Serenay Sarıkaya gömleğinin düğmelerini açtı derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! Sosyal medyayı ateşe verdi herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Serenay Sarıkaya gömleğinin düğmelerini açtı derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! Sosyal medyayı ateşe verdi herkes onu konuştu

Sarıkaya hayranları, ünlü oyuncunun paylaşımına ateş emojileriyle karşılık verirken "Instagram alev aldı", "Yaktın buraları" yorumlarında bulundu.

Serenay Sarıkaya gömleğinin düğmelerini açtı derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! Sosyal medyayı ateşe verdi herkes onu konuştu

Öte yandan sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncunun doğal hali de takipçilerinin beğenisini kazandı.

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