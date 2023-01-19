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Al Sancak’ın Ali Banazlı’sı Uğur Güneş sevenlerini şoke etti! Eski sevgilisi kendisinden daha ünlüymüş! 'Bu çift ayrılmaz ikiliydi..'

Al Sancak dizisinde Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı karakterine hayat veren Uğur Güneş, hakkında detaylar merak edildi. Başarılı oyuncunun hayatını merak edenler arama motorlarına yöneldi. Güneş'in eski sevgilisi ise yine kendisi gibi oyuncu çıktı.

takvim.com.tr
19.01.2023 23:11 - Son Güncelleme: 19.01.2023 23:30
Al Sancak’ın Ali Banazlı’sı Uğur Güneş sevenlerini şoke etti! Eski sevgilisi kendisinden daha ünlüymüş! ’Bu çift ayrılmaz ikiliymiş...

Al Sancak dizisinde Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı karakterine hayat veren Uğur Güneş merak ediliyor. Başarılı oyuncunun eski aşkını görenler şaşıp kaldı. İşte Uğur Güneş'in eski sevgilisi...

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Al Sancak’ın Ali Banazlı’sı Uğur Güneş sevenlerini şoke etti! Eski sevgilisi kendisinden daha ünlüymüş! ’Bu çift ayrılmaz ikiliymiş...

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

10 Kasım 1987 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro/ Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam ederken 2011 yılında 'Yeniden Başla' TV dizisinde ilk kez kamera karşısına geçti.

Al Sancak’ın Ali Banazlı’sı Uğur Güneş sevenlerini şoke etti! Eski sevgilisi kendisinden daha ünlüymüş! ’Bu çift ayrılmaz ikiliymiş...

Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve 'Benim İçin Üzülme' dizisinde Şiyar karakterine hayat verdi. 2013'te yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği 'Tamam mıyız?' filminde yer alan Uğur Güneş, aynı yıl 'Şeytan-ı Racim' filminde Emrah karakteri ile başrol oynadı.

Al Sancak’ın Ali Banazlı’sı Uğur Güneş sevenlerini şoke etti! Eski sevgilisi kendisinden daha ünlüymüş! ’Bu çift ayrılmaz ikiliymiş...

2014 yılında yayınlanan 'Urfalıyım Ezelden' dizisi ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu; 2015 yılında 'Seddülbahar 32. Saat' dizisinde yer aldı. 2015 – 2016 yılında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı.

Al Sancak’ın Ali Banazlı’sı Uğur Güneş sevenlerini şoke etti! Eski sevgilisi kendisinden daha ünlüymüş! ’Bu çift ayrılmaz ikiliymiş...

2017 yılında 'İsimsizler' dizisinde canlandırdığı Kaymakam Fatih karakteri ile başrolü üstlendi. Son olarak başrolünde yer aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi.

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