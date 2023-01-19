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Haberler Magazin Ebru Şancı'dan olay iddia! 'Bir erkek neden böyle bir şey yapmak ister' dedi bombayı patlattı: "Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış kalçasına..."

Ebru Şancı'dan olay iddia! 'Bir erkek neden böyle bir şey yapmak ister' dedi bombayı patlattı: "Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış kalçasına..."

Seren Serengil'in yerine oturmuştu... Ebru Şancı'dan olay iddia geldi. 'Bir erkek neden böyle bir şey yapmak ister' dedi bombayı patlattı. Söylemezsem Olmaz'a Seren Serengil yerine oturan Ebru Şancı daha ilk günden şoke eden bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Zeynep Bastık ile evliliği 11 ay süren Tolga Akış boşandıktan sonra kalçasına implant yaptırdı. İşte gündeme bomba gibi düşen o iddia...

19.01.2023 16:23 - Son Güncelleme: 19.01.2023 16:28
Ebru Şancı’dan olay iddia! ’Bir erkek neden böyle bir şey yapmak ister’ dedi bombayı patlattı: Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış kalçasına...

"ZEYNEP BASTIK'IN ESKİ EŞİ TOLGA AKIŞ KALÇASINA..."

Ebru Şancı'dan olay iddia! 'Bir erkek neden böyle bir şey yapmak ister' dedi bombayı patlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şancı’dan olay iddia! ’Bir erkek neden böyle bir şey yapmak ister’ dedi bombayı patlattı: Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış kalçasına...

Zeynep Bastık son dönemin öne çıkan isimlerinden. Özel hayatıyla da gündeme gelen Bastık'ın kısa sürede boşandığı eski eşi Tolga Akış hakkında ortaya ilginç bir iddia atıldı. Söylemezsem Olmaz'a Seren Serengil yerine oturan eski manken Ebru Şancı "Ben bir iddia duydum" diyerek şunları söyledi:

Ebru Şancı’dan olay iddia! ’Bir erkek neden böyle bir şey yapmak ister’ dedi bombayı patlattı: Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış kalçasına...

"Kalça protezi iddiası var. Boşandıktan sonra implant mı karnından alınan yağlar mı bilmiyorum. Bir erkek neden öyle bir şey yapmak ister anlamıyorum." dedi. Şancı konuşmasının devamında da "Kalça da yaptırmaz bir erkek. Kocamın burnunu yaptırdık yakışmıyordu ama kalça... Doktorun ismini de biliyorum" dedi.

Ebru Şancı’dan olay iddia! ’Bir erkek neden böyle bir şey yapmak ister’ dedi bombayı patlattı: Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış kalçasına...

Garip ayrılık mesajları yayınlayarak boşanacaklarını duyuran Tolga Akış ve Zeynep Bastık 11 ay evli kalabilmişti. İkiliden Zeynep Bastık boşandıktan sonra iddialı pozlar vererek adından söz ettiriyordu. Genç şarkıcının geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

Ebru Şancı’dan olay iddia! ’Bir erkek neden böyle bir şey yapmak ister’ dedi bombayı patlattı: Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış kalçasına...

Çift boşandıktan iki ay sonra 2. Sayfa'nın iddiasına göre Bastık, bir aydır yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı.

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