Ebru Şancı'dan olay iddia! 'Bir erkek neden böyle bir şey yapmak ister' dedi bombayı patlattı: "Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış kalçasına..."

"Kalça protezi iddiası var. Boşandıktan sonra implant mı karnından alınan yağlar mı bilmiyorum. Bir erkek neden öyle bir şey yapmak ister anlamıyorum." dedi. Şancı konuşmasının devamında da "Kalça da yaptırmaz bir erkek. Kocamın burnunu yaptırdık yakışmıyordu ama kalça... Doktorun ismini de biliyorum" dedi.