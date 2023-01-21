2023 model Arda Kural'a bakın siz! Psikoz hastalığı yüzünden her şey tepetaklak olmuştu son hali on numara "Her hali yakışıklı"
Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Kural, o dönem geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. Sonrasında da hiç görmek istemediğimiz o haliyle karşımıza çıkmıştı. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural, setlere geri döndü. İmaj yenileyen Arda Kural son halini "2023 model Arda Kural" notuyla paylaştı. İşte Arda Kural'ın son hali.
'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, uzun zamandır ortalıkta yoktu. Kural, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, uzun zamandır ortalıkta yoktu. Kural, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Emret Komutanım, Lise Defteri ve Eyvah Kızım büyüdü yapımlarıyla tanınan ve "Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre sağlık sorunları yaşamıştı.
Sağlık sorunları yüzünden tedavi gören, kilo alan ve ekranlara ara vermek zorunda kalan Kural zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. Son olarak Yıldızlara Bak filminde yer alan Arda Kural 6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, bugün yeni görüntüsüyle hayranlarını sevindirdi. Kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Arda Kural'ın yeni hali çok beğenildi.