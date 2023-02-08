Al birini vur ötekine! Bahar Candan'dan sonra Nihal Candan'dan skandal deprem paylaşımı "Bunların beyin ölümü gerçekleşmiş"
6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye, deprem bölgelerindeki depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışırken Bahar Candan'dan sonra ablası Nihal Candan'dan da skandal bir paylaşım geldi. Gelen tepkiler sonrası paylaşım kaldırsa da olanlar oldu.
08.02.2023 09:57 - Son Güncelleme: 08.02.2023 09:57
Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin acısını yaşarken, Bahar ve Nihal Candan kardeşler skandal paylaşımlarına devam ediyor.
Tüm Türkiye depremzedeler için seferber olurken Bahar Candan'dan skandal bir paylaşım gelmişti. Al birini vur ötekine misali bu kez ablası Nihal Candan'dan skandal bir paylaşım geldi.
Depremin ikinci gününde Bahar Candan, üstsüz bir şekilde fotoğraf paylaşıp altına şu yorumu yazmıştı: Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz. Size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız