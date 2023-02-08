Vav TV İzle
Haberler Magazin Antonio Banderas, Della Miles, Simone Simons, Russel Crowe ve daha nicesi... Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek!

Antonio Banderas, Della Miles, Simone Simons, Russel Crowe ve daha nicesi... Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek!

Antonio Banderas, Della Miles, Simone Simons, Russel Crowe ve daha nicesi... Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları yağıyor. Dünya çapında tanınan yıldızlar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye ve destek mesajı göndermeye devam ediyor. İşte o paylaşımlar...

08.02.2023 10:58 - Son Güncelleme: 08.02.2023 11:04
Antonio Banderas, Della Miles, Simone Simons, Russel Crowe ve daha nicesi... Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye destek!

Antonio Banderas, Della Miles, Simone Simons, Russel Crowe ve daha nicesi... Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek ve taziye mesajları geilyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Antonio Banderas, Della Miles, Simone Simons, Russel Crowe ve daha nicesi... Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye destek!

Dünyaca ünlü sanatçılar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı.

Antonio Banderas, Della Miles, Simone Simons, Russel Crowe ve daha nicesi... Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye destek!

İşte dünya çapında ünlü olan isimlerin Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremler sonrası yaptığı Türkiye paylaşımları;

Antonio Banderas, Della Miles, Simone Simons, Russel Crowe ve daha nicesi... Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye destek!

DELLA MILES

Sosyal medya hesaplarından pek çok paylaşım yapan ABD'li sanatçı Della Miles da depremle ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

Antonio Banderas, Della Miles, Simone Simons, Russel Crowe ve daha nicesi... Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye destek!

ANTONIO BANDERAS

Oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, Instagram hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.

SON DAKİKA