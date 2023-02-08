Antonio Banderas, Della Miles, Simone Simons, Russel Crowe ve daha nicesi... Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek!
Antonio Banderas, Della Miles, Simone Simons, Russel Crowe ve daha nicesi... Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları yağıyor. Dünya çapında tanınan yıldızlar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye ve destek mesajı göndermeye devam ediyor. İşte o paylaşımlar...
Antonio Banderas, Della Miles, Simone Simons, Russel Crowe ve daha nicesi... Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek ve taziye mesajları geilyor.
Dünyaca ünlü sanatçılar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı.
İşte dünya çapında ünlü olan isimlerin Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremler sonrası yaptığı Türkiye paylaşımları;
DELLA MILES
Sosyal medya hesaplarından pek çok paylaşım yapan ABD'li sanatçı Della Miles da depremle ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.
ANTONIO BANDERAS
Oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, Instagram hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.