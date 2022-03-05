Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel bir değişti pir değişti! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı için zaman geriye aktı
Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Pek çok usta ismi bünyesinde barındıran ve şu sıralar adından sıkça söz ettiren Gökçe Bahadır, İpek Erdem, Paşhan Yılmazel gibi isimlerin yıldızların parlamasına ön ayak olan Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları ve karakteri hala hafızalardaki tazeliğini koruyor. Akıllara en çok kazınan isimlerden biri hademe Sedat, nam-ı diğer Ortega'ydı. Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız...
05.03.2022 09:00 - Son Güncelleme: 05.03.2022 09:00
Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.
Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.
Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız...