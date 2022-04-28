Akasya Durağı'nın pembe yanaklı çocuk oyuncusuydu! Değişimi Tiktok’ta 5.5 milyonun üzerinde izlendi! Minik Can'a bir de şimdi bakın kocaman delikanlı
Akasya Durağı'nın pembe yanaklı çocuk oyuncusu Erimşah Bora'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı. 2008-2012 senesinde Kanal D'de yayınlanan ve kısa sürede fenomenleşen komedi dizisi hala akıllarda. Oyuncu kadrosunda Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Suat Sungur ve Levent Ülgen gibi başarılı isimleri barındıran Akasya Durağı dizisinde çocuk oyuncular da bir hayli dikkat çekiyordu. Dizide Can karakterine hayat veren Erimşah Bora o dönem 13-14 yaşlarındaydı. Şimdiki halini gören tanıyamadı.
28.04.2022 21:52 - Son Güncelleme: 28.04.2022 21:52
Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora değişimiyle gündeme geldi. 5 sezon boyunca yayınlanan dizide Gülbin ve Sinan'ın oğlu, Şaziment'in torunu Can Kaya olarak izleyici karşısına çıkan Erimşah Bora şimdilerde yakışıklılığı sosyal medyanın dilinde. Görenler hem şaşırdı hem de hayran kaldı.
Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Akasya Durağı halen tekrar bölümleriyle televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Yönetmenliğini Yaşar Seriner'in üstlendiği dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çekmiş ve neredeyse her evde izleniyordu.