Ünlü ismin felç geçirdiği ortaya çıktı meğer kalbi delikmiş! 25 yaşındaki güzel oyuncu: "Yüzümün sağ yanı uyuşmaya başladı..."

"YÜZÜMÜN SAĞ TARAFINDA DA HİSSİZLİK VARDI'

Baldwin Bieber videoda "Hikâyesini, kendi sözleriyle anlatmak istediğini" belirtti. Sonra da o sabah yaşananları anlattı: "Justin ile kahvaltı sofrasında otururken sağ kolumda bir tuhaflık hissetim. Parmak uçlarımda uyuşukluk vardı ve tuhaftı. Kocam iyi olup olmadığımı sordu. Ama konuşamadığımı fark ettim." Hailey Baldwin daha sonra yüzünün sağ tarafında da bir gevşeklik, uyuşukluk hissettiğini sözlerine ekledi. Tek bir cümle kuramadığını söyledi. Ardından da "Aniden, felç geçirdiğimi düşündüm" diye konuştu.