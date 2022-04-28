Ünlü ismin felç geçirdiği ortaya çıktı meğer kalbi delikmiş! 25 yaşındaki güzel oyuncu: "Yüzümün sağ yanı uyuşmaya başladı..."
Ünlü ismin felç geçirdiği ortaya çıktı meğer kalbi delikmiş! 25 yaşındaki yıldız, yaşadıklarını anlattı, herkesi şaşkına çevirdi. İşte, "Kocamla kahvaltı ederken sağ kolumda bir tuhaflık hissetim. Parmak uçlarım uyuşmaya başladı. Kocam bana 'iyi misin?' diye sordu. Ama yüzümün sağ tarafında da bir hissizlik vardı ve ona yanıt veremedim. Bir tek cümle bile kuramıyordum." diyen ünlü ismin sözleri...
PAYLAŞTIĞI VİDEODA ANLATTI
Bütün bunları yaşayan kişi, ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi model Hailey Baldwin Bieber. 25 yaşındaki Baldwin Bieber'ın 10 Mart günü hastaneye kaldırıldığı daha önce basına yansımıştı. Hatta bunun nedeniyle ilgili olarak çeşitli iddialar da ortaya atılmıştı. Sonunda Hailey Baldwin Bieber tüm yaşadıklarını kendisi anlatmaya karar verdi ve Youtube kanalında ve Instagram sayfasında paylaştığı bir video çekti.
"YÜZÜMÜN SAĞ TARAFINDA DA HİSSİZLİK VARDI'
Baldwin Bieber videoda "Hikâyesini, kendi sözleriyle anlatmak istediğini" belirtti. Sonra da o sabah yaşananları anlattı: "Justin ile kahvaltı sofrasında otururken sağ kolumda bir tuhaflık hissetim. Parmak uçlarımda uyuşukluk vardı ve tuhaftı. Kocam iyi olup olmadığımı sordu. Ama konuşamadığımı fark ettim." Hailey Baldwin daha sonra yüzünün sağ tarafında da bir gevşeklik, uyuşukluk hissettiğini sözlerine ekledi. Tek bir cümle kuramadığını söyledi. Ardından da "Aniden, felç geçirdiğimi düşündüm" diye konuştu.