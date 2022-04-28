Hakan Peker ‘İbret olsun’ diyerek paylaştı! Saplantılı hayrana şok ceza

HAKAN PEKER YAŞANANLARI ANLATTI

Hakan Peker konuya ilişkin A Haber'e özel bir açıklama yaptı.

Peker şunları söyledi:

"Takıntılı hayranları biliyorsunuz. Müslüm Gürses de rahmetliyi çok sevdiği için Gülhane konserinde bir tane hayranı bıçaklamıştı. Altında da 'Çok seviyorum abi seni' yazıyordu.