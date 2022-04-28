RAMAZAN İMSAKİYE
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Hakan Peker ‘İbret olsun’ diyerek paylaştı! Saplantılı hayrana şok ceza

Saplantılı hayranıyla başı dertte olan usta sanatçı Hakan Peker sonunda rahatladı. Daha önce savcılığa suç duyurusunda bulunan Hakan Peker sosyal medya hesabında saplantılı hayranı ile ilgili son gelişmeyi duyurdu. Usta isim takıntılı hayranına verilen cezayı "ibret olsun" notuyla paylaştı. Peker ayrıca yaşananları A Haber'e verdiği özel röportajla anlattı.

28.04.2022 23:37 - Son Güncelleme: 28.04.2022 23:45
Hakan Peker ‘İbret olsun’ diyerek paylaştı! Saplantılı hayrana şok ceza

Usta sanatçı Hakan Peker'in takıntılı bir hayranı yüzünden başına gelmedik kalmadı. Hayranının tehditlerine maruz kalan ünlü isim açık adresinin de ifşa olmasıyla soluğu savcılıkta aldı.

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Hakan Peker ‘İbret olsun’ diyerek paylaştı! Saplantılı hayrana şok ceza

Başlatılan soruşturma sonrasında Hakan Peker sosyal medya hesabında saplantılı hayranı ile ilgili son gelişmeyi paylaştı.

Hakan Peker ‘İbret olsun’ diyerek paylaştı! Saplantılı hayrana şok ceza

"İBRET OLSUN"

Peker,Tuğba Karaduman isimli saplantılı hayranının 3 gün hapis cezası aldığı karar yazısını paylaşarak "Ve sonunda 3 gün hapis cezası Tuğba Karaduman yaptığı terbiyesizlikler ve hakaretler karşısında cezasını aldı ibret olsun" notuyla paylaştı.

Hakan Peker ‘İbret olsun’ diyerek paylaştı! Saplantılı hayrana şok ceza

HAKAN PEKER YAŞANANLARI ANLATTI

Hakan Peker konuya ilişkin A Haber'e özel bir açıklama yaptı.

Peker şunları söyledi:

"Takıntılı hayranları biliyorsunuz. Müslüm Gürses de rahmetliyi çok sevdiği için Gülhane konserinde bir tane hayranı bıçaklamıştı. Altında da 'Çok seviyorum abi seni' yazıyordu.

Hakan Peker ‘İbret olsun’ diyerek paylaştı! Saplantılı hayrana şok ceza

Mahkeme süreci olmadı. Biz suç duyurunda bulunduk bilişim suçlarına. Önce uyardık sonra 'yapmayacağım' dedi. Sonra tekrardan bir daha yapınca bu kez savcılığa suç duyurunsa bulunduk.

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