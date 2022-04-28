Hakan Peker ‘İbret olsun’ diyerek paylaştı! Saplantılı hayrana şok ceza
Saplantılı hayranıyla başı dertte olan usta sanatçı Hakan Peker sonunda rahatladı. Daha önce savcılığa suç duyurusunda bulunan Hakan Peker sosyal medya hesabında saplantılı hayranı ile ilgili son gelişmeyi duyurdu. Usta isim takıntılı hayranına verilen cezayı "ibret olsun" notuyla paylaştı. Peker ayrıca yaşananları A Haber'e verdiği özel röportajla anlattı.
28.04.2022 23:37 - Son Güncelleme: 28.04.2022 23:45
Usta sanatçı Hakan Peker'in takıntılı bir hayranı yüzünden başına gelmedik kalmadı. Hayranının tehditlerine maruz kalan ünlü isim açık adresinin de ifşa olmasıyla soluğu savcılıkta aldı.
Başlatılan soruşturma sonrasında Hakan Peker sosyal medya hesabında saplantılı hayranı ile ilgili son gelişmeyi paylaştı.
HAKAN PEKER YAŞANANLARI ANLATTI
Hakan Peker konuya ilişkin A Haber'e özel bir açıklama yaptı.
Peker şunları söyledi:
"Takıntılı hayranları biliyorsunuz. Müslüm Gürses de rahmetliyi çok sevdiği için Gülhane konserinde bir tane hayranı bıçaklamıştı. Altında da 'Çok seviyorum abi seni' yazıyordu.