Ajda Pekkan kaç yaşında? Duyanlar şaşıp kalıyor, Ajda Pekkan'a dönüp bakıyor...
Pek çok nesil onunla büyüdü ve yeni gelen nesiller de onunla büyümeye devam ediyor... Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan her dönem adından söz ettiriyor ve ettirmeye de devam edecek gibi. Yaşına rağmen dinç ve genç görüntüsü pek çok kişiye örnek olacak cinsten... Peki Ajda Pekkan kaç yaşında? İşte başta Ajda Pekkan olmak üzere ünlülerin yaşları...
22.11.2019 15:01
- Son Güncelleme: 22.11.2019 15:21
DİĞER GALERİLER