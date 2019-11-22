Ajda Pekkan kaç yaşında? Duyanlar şaşıp kalıyor, Ajda Pekkan'a dönüp bakıyor...

1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılan Pekkan, güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri hâline gelen Ajda Pekkan kaç yaşında? İşte başta Ajda Pekkan olmak üzere ünlülerin yaşları.