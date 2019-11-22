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Ajda Pekkan kaç yaşında? Duyanlar şaşıp kalıyor, Ajda Pekkan'a dönüp bakıyor...

Pek çok nesil onunla büyüdü ve yeni gelen nesiller de onunla büyümeye devam ediyor... Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan her dönem adından söz ettiriyor ve ettirmeye de devam edecek gibi. Yaşına rağmen dinç ve genç görüntüsü pek çok kişiye örnek olacak cinsten... Peki Ajda Pekkan kaç yaşında? İşte başta Ajda Pekkan olmak üzere ünlülerin yaşları...

22.11.2019 15:01 - Son Güncelleme: 22.11.2019 15:21
Ajda Pekkan kaç yaşında? Duyanlar şaşıp bakıyor, Ajda Pekkan'a dönüp bakıyor...

1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılan Pekkan, güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri hâline gelen Ajda Pekkan kaç yaşında? İşte başta Ajda Pekkan olmak üzere ünlülerin yaşları.

Ajda Pekkan kaç yaşında? Duyanlar şaşıp bakıyor, Ajda Pekkan'a dönüp bakıyor...

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

Ajda Pekkan kaç yaşında? Duyanlar şaşıp bakıyor, Ajda Pekkan'a dönüp bakıyor...

Engin Altan Düzyatan

26 Temmuz 1979

Neslişah Alkoçlar

2 Aralık 1988

Ajda Pekkan kaç yaşında? Duyanlar şaşıp bakıyor, Ajda Pekkan'a dönüp bakıyor...

BARIŞ ARDUÇ

9 EKİM 1987

Ajda Pekkan kaç yaşında? Duyanlar şaşıp bakıyor, Ajda Pekkan'a dönüp bakıyor...

ZAFER ERGİN

30 AĞUSTOS 1942

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