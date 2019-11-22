Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kimmiş! Yeşilçam'ın delici bakışlı güzeli Gülşen Bubikoğlu şimdilerde ne yapıyor?

Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor. Yeşilçam'ın aranan ismi Gülşen Bubikoğlu, güzelliği ve oyunculuğu ile bir döneme damga vuran ünlü isimler arasında. Gülşen Bubikoğlu son haliyle 64 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartmaya devam ediyor. Sıcak tebessümü ve canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlüne taht kuran Gülşen Bubikoğlu'nun kızı merak konusu oldu. İşte Yeşilçam'ın delici bakışlı güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun kızı ve şimdiki hayatı...

22.11.2019 10:05 - Son Güncelleme: 22.11.2019 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





