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Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kimmiş! Yeşilçam'ın delici bakışlı güzeli Gülşen Bubikoğlu şimdilerde ne yapıyor?

Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor. Yeşilçam'ın aranan ismi Gülşen Bubikoğlu, güzelliği ve oyunculuğu ile bir döneme damga vuran ünlü isimler arasında. Gülşen Bubikoğlu son haliyle 64 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartmaya devam ediyor. Sıcak tebessümü ve canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlüne taht kuran Gülşen Bubikoğlu'nun kızı merak konusu oldu. İşte Yeşilçam'ın delici bakışlı güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun kızı ve şimdiki hayatı...

22.11.2019 10:05 - Son Güncelleme: 22.11.2019 10:38
Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kimmiş! Yeşilçam'ın delici bakışlı güzeli Gülşen Bubikoğlu şimdilerde ne yapıyor?

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor. Yeşilçam'ın delici bakışlı yıldızı Gülşen Bubikoğlu, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırdı. Sıcak tebessümü ve canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlüne taht kuran Bubikoğlu, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kimmiş! Yeşilçam'ın delici bakışlı güzeli Gülşen Bubikoğlu şimdilerde ne yapıyor?

Yapımcı Türker İnanoğlu ile 1974 yılından beri evli olan Bubikoğlu, bir süredir Amerika'daki kızı Zeynep İnanoğlu'nun yanında yaşıyor.

Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kimmiş! Yeşilçam'ın delici bakışlı güzeli Gülşen Bubikoğlu şimdilerde ne yapıyor?

Torunu Mavi ile ilgilenen Bubikoğlu, Instagram'dan paylaştığı özçekimleriyle çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.

Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kimmiş! Yeşilçam'ın delici bakışlı güzeli Gülşen Bubikoğlu şimdilerde ne yapıyor?

Peki Gülşen Bubikoğlu'nun kızı kimdir? İşte Gülşen Bubikoğlu'nun kızının son hali...

Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kimmiş! Yeşilçam'ın delici bakışlı güzeli Gülşen Bubikoğlu şimdilerde ne yapıyor?

ALMEDA ABAZİ'NİN OĞLU

Efehan Sayışman

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