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Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Ekranların uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Zeynep' karakterine bir dönem hayat veren başarılı ve güzel oyuncu Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Uzun zamandır ekranlarda herhangi bir projede yer almayan Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik ile ilgili her detay sevenleri tarafından mercek altına alındı. Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik'i gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Arka Sokaklar'ın 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin akrabaları...

22.11.2019 05:00 - Son Güncelleme: 22.11.2019 05:03
Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Güzel oyuncu Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor.

Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından mercek altında.

Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi.

Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

İşte Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri...

Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik

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