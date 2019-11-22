Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Ekranların uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Zeynep' karakterine bir dönem hayat veren başarılı ve güzel oyuncu Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Uzun zamandır ekranlarda herhangi bir projede yer almayan Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik ile ilgili her detay sevenleri tarafından mercek altına alındı. Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik'i gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Arka Sokaklar'ın 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin akrabaları...

22.11.2019 05:00 - Son Güncelleme: 22.11.2019 05:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





