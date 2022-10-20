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Aile dramı var! Mendilleri hazırlayın! Yalı Çapkını dizisinde Ferit intihar ediyor! Gerçek hikayede karakter...

Her cuma akşamı Star ekranlarında yayınlanan ve her üç kategoride de birincilik elde eden Yalı Çapkını dizisi YouTube'da da yoğun bir ilgi görüyor. Dizinin bitiminden hemen sonra sosyal medyada dizi hakkında gündem oluşuyor.

takvim.com.tr
20.10.2022 23:45 - Son Güncelleme: 20.10.2022 23:46
Ferit İNTİHAR mı edecek? Yalı Çapkını dizisinin sonunda AİLE DRAMI! Kendinizi ve mendilleri hazırlayın!

Yalı Çapkını dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hikayeden alındığını söylemesinin ardından hikayenin sonu merak edildi. Sosyal medyada dizinin sonu hakkında dedikodular şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabından ilham alındığı iddia edildi. Peki, Yalı Çapkını dizisinin sonunda neler olacak? İşte konu hakkında detaylar...

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Ferit İNTİHAR mı edecek? Yalı Çapkını dizisinin sonunda AİLE DRAMI! Kendinizi ve mendilleri hazırlayın!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizinin gerçek oldğunu açıklamasının ardından hikayenin sonu merak ediliyor.

Ferit İNTİHAR mı edecek? Yalı Çapkını dizisinin sonunda AİLE DRAMI! Kendinizi ve mendilleri hazırlayın!

Dizinin Kral Kaybederse isimli kitaptaki bir kısımdan ilham aldığı iddia edildi.

Ferit İNTİHAR mı edecek? Yalı Çapkını dizisinin sonunda AİLE DRAMI! Kendinizi ve mendilleri hazırlayın!

Metresinin yanı sıra evin hizmetçisiyle de aşk yaşayan Ferit karakteri kısa zamanda Seyran'a karşı duygularına karşı koyamayacak.

Ferit İNTİHAR mı edecek? Yalı Çapkını dizisinin sonunda AİLE DRAMI! Kendinizi ve mendilleri hazırlayın!

FERİT İNTİHAR EDECEK

Ferit'in aşkına rağmen Seyran'ın Ferit'in yaptıklarına göz yummaması ve onu istememesi üzerine Ferit'in intihara sürükleneceği belirtiliyor.

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