Lerzan Mutlu kasığına kadar açtı! İç çamaşırsız giydiği elbisesiyle boylu boyunca uzandı görenler: "Aman Lerzan Hanım ne yapıyorsunuz?"
Lerzan Mutlu kasığına kadar açtı! İç çamaşırsız giydiği elbisesiyle boylu boyunca uzandı görenler, "Aman Lerzan Hanım ne yapıyorsunuz?" , "45 yaşında olduğuna emin miyiz?" yorumları yaptı. Sabah kuşağında sunduğu televizyon programlarıyla adından söz ettiren şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
18.10.2022 09:56 - Son Güncelleme: 18.10.2022 10:01
"AMAN LERZAN HANIM NE YAPIYORSUNUZ?"
Lerzan Mutlu kasığına kadar açtı! İç çamaşırsız giydiği elbisesiyle boylu boyunca uzandı görenler, "Aman Lerzan Hanım ne yapıyorsunuz?" yorumları yaptı.
Son olarak 'Gelinim Mutfakta' isimli sevilen yarışmayla ekrana gelen Lerzan Mutlu, sosyal medyada aktif bir isim.
STÜDYODA
Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişim kuran şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, geçtiğimiz aylarda stüdyoya girdiğini duyurmuştu.
Kısa sürede çok konuşulanlar arasına giren bu karelerin ardından Lerzan Mutlu'nun boyu merak konusu oldu. İşte başta Lerzan Mutlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...