Vav TV İzle
Haberler Magazin Lerzan Mutlu kasığına kadar açtı! İç çamaşırsız giydiği elbisesiyle boylu boyunca uzandı görenler: "Aman Lerzan Hanım ne yapıyorsunuz?"

Lerzan Mutlu kasığına kadar açtı! İç çamaşırsız giydiği elbisesiyle boylu boyunca uzandı görenler: "Aman Lerzan Hanım ne yapıyorsunuz?"

Lerzan Mutlu kasığına kadar açtı! İç çamaşırsız giydiği elbisesiyle boylu boyunca uzandı görenler, "Aman Lerzan Hanım ne yapıyorsunuz?" , "45 yaşında olduğuna emin miyiz?" yorumları yaptı. Sabah kuşağında sunduğu televizyon programlarıyla adından söz ettiren şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

18.10.2022 09:56 - Son Güncelleme: 18.10.2022 10:01
Lerzan Mutlu kasığına kadar açtı! İç çamaşırsız giydiği elbisesiyle boylu boyunca uzandı görenler: Aman Lerzan Hanım ne yapıyorsunuz?

"AMAN LERZAN HANIM NE YAPIYORSUNUZ?"

Lerzan Mutlu kasığına kadar açtı! İç çamaşırsız giydiği elbisesiyle boylu boyunca uzandı görenler, "Aman Lerzan Hanım ne yapıyorsunuz?" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Lerzan Mutlu kasığına kadar açtı! İç çamaşırsız giydiği elbisesiyle boylu boyunca uzandı görenler: Aman Lerzan Hanım ne yapıyorsunuz?

Son olarak 'Gelinim Mutfakta' isimli sevilen yarışmayla ekrana gelen Lerzan Mutlu, sosyal medyada aktif bir isim.

Lerzan Mutlu kasığına kadar açtı! İç çamaşırsız giydiği elbisesiyle boylu boyunca uzandı görenler: Aman Lerzan Hanım ne yapıyorsunuz?

STÜDYODA

Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişim kuran şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, geçtiğimiz aylarda stüdyoya girdiğini duyurmuştu.

Lerzan Mutlu kasığına kadar açtı! İç çamaşırsız giydiği elbisesiyle boylu boyunca uzandı görenler: Aman Lerzan Hanım ne yapıyorsunuz?

Yeni klibi için kamera karşısına geçen Mutlu, verdiği pzolarla gündeme bomba gibi düştü.

Lerzan Mutlu kasığına kadar açtı! İç çamaşırsız giydiği elbisesiyle boylu boyunca uzandı görenler: Aman Lerzan Hanım ne yapıyorsunuz?

Kısa sürede çok konuşulanlar arasına giren bu karelerin ardından Lerzan Mutlu'nun boyu merak konusu oldu. İşte başta Lerzan Mutlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

SON DAKİKA