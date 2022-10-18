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Haberler Magazin Pelin Akil'in siyah dekolteli elbisesi yaktı geçti 'ikizleri ben doğurdum sanırım ya' Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil...

Pelin Akil'in siyah dekolteli elbisesi yaktı geçti 'ikizleri ben doğurdum sanırım ya' Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil...

Pelin Akil, 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile nikah masasına oturmuştu. Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren Akil, 2019'da ise ikiz kızları Lina ve Alin'i dünyaya getirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Akil, Ben Bu Cihana Sığmazam'da Firuze karakterine hayat veriyor. Şu sıralar Fransa'd bulunan Akil, sosyal medya hesabından paylaştığı siyah elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı. İşte detaylar.

18.10.2022 09:43 - Son Güncelleme: 18.10.2022 09:43
Pelin Akil’in siyah dekolteli elbisesi yaktı geçti ’ikizleri ben doğurdum sanırım ya’ Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil...

İyi bir anne, başarılı bir oyuncu, iyi bir eş... Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pelin Akil, son paylaşımıyla sosyal medyayı yangın yerine çevirdi.

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Pelin Akil’in siyah dekolteli elbisesi yaktı geçti ’ikizleri ben doğurdum sanırım ya’ Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil...

Kızları Alin ve Lina'yla yaptığı paylaşımlarla herkesin kalbini çalan Pelin Akil şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Firuze karakterine hayat veriyor.

Pelin Akil’in siyah dekolteli elbisesi yaktı geçti ’ikizleri ben doğurdum sanırım ya’ Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil...

Anıl Altan'la herkesin gıptayla baktığı evliliği de parmak ısırtıyor.

Pelin Akil’in siyah dekolteli elbisesi yaktı geçti ’ikizleri ben doğurdum sanırım ya’ Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil...

Şimdilerde Cannes'da bulunan Pelin Akil siyah elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı.

Pelin Akil’in siyah dekolteli elbisesi yaktı geçti ’ikizleri ben doğurdum sanırım ya’ Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil...

Akil'in paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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