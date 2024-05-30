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Ahmet Uğurlu'nun kardeşi ondan daha ünlü çıktı! Vefat haberi sonrası detayı görenler şoke oldu! Meğer abi kardeş...

Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pek çok dizi ve filmde rol alarak Türk sinema ve televizyon dünyasında önemli bir yer edinen Uğurlu'nun vefat haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Gelen vefat haberinin ardından oyuncunun kardeşini görenler ise büyük bir şok yaşadı. İşte Ahmet Uğurlu'nun kendisinden de ünlü kardeşi...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 15:53 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 15:53
Ahmet Uğurlu’nun kardeşi ondan daha ünlü çıktı! Vefat haberi sonrası detayı görenler şoke oldu! Meğer abi kardeş... 1

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ahmet Uğurlu'dan acı haber geldi. Uğurlu, 71 yaşında vefat etti.

Ahmet Uğurlu’nun kardeşi ondan daha ünlü çıktı! Vefat haberi sonrası detayı görenler şoke oldu! Meğer abi kardeş... 2

Ünlü oyuncunun, yazar ve senarist Necef Uğurlu ile evliliğinden Orhan adında bir oğlu vardı.

Ahmet Uğurlu’nun kardeşi ondan daha ünlü çıktı! Vefat haberi sonrası detayı görenler şoke oldu! Meğer abi kardeş... 3

Gelen acı haberin ardından Ahmet Uğurlu'nun kardeşinin de ünlü bir oyuncunu duyanlar arama motorlarına yöneldi.

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