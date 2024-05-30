Ahmet Uğurlu'nun kardeşi ondan daha ünlü çıktı! Vefat haberi sonrası detayı görenler şoke oldu! Meğer abi kardeş...

Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pek çok dizi ve filmde rol alarak Türk sinema ve televizyon dünyasında önemli bir yer edinen Uğurlu'nun vefat haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Gelen vefat haberinin ardından oyuncunun kardeşini görenler ise büyük bir şok yaşadı. İşte Ahmet Uğurlu'nun kendisinden de ünlü kardeşi...