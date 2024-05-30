71 yaşında vefat eden Ahmet Uğurlu hakkında şaşırtan gerçek! Eski eşi de kardeşi gibi tanıdık! Meğer aynı filmde yer almışlar...

Eşref Saati, Behzat Ç. ve Yol Ayrımı, Tabutta Rövaşata, Memleket Meselesi, Döngel Kârhanesi ve daha birçok yapımda rol alan Ahmet Uğurlu'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncu, 71 yaşında aramızdan ayrıldı. Vefat haberiyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncunun hayatı da merak edildi. "Ahmet Uğurlu kimdir?", "Ahmet Uğurlu nasıl ünlü oldu?" soruları yanıt ararken usta sanatçının ailesi de merak edildi. Oyuncu Mustafa Uğurlu'nun ağabeyi olan Ahmet Uğurlu'nun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte merhum sanatçı Ahmet Uğurlu'nun hayatına dair tüm detaylar...
Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ahmet Uğurlu'dan acı haber geldi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Uğurlu, 71 yaşında aramızdan ayrıldı.
ZAFER ALGÖZ DUYURDU
Acı haberi Zafer Algöz, sosyal emaya üzerinden duyurdu. Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp"
Cem Yılmaz da "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna ağabeyimin dayısı, Mustafa ağabeyimizin ağabeyi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekânı cennet olsun" dedi.