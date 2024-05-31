Aldatmak’ın Sezai’si Ercan Kesal’ın oğluna bakın! 18 yıllık evliliğin meyvesi! Görenler annesi Nazan Kesal’a benzetti

Vahide Perçin, Feyza Sevil Güngör, Berkay Ateş, Nusel Köse gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Sezai karakterini canlandıran Ercan Kesal'ın hayatı merak edildi. Meslektaşı Nazan Kesal ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz, annesi Nazan Kesal'a benzerliğiyle dikkat çekti. İşte Ercan Kesal'ın sır gibi sakladığı oğlu...