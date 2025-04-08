Ahmet Levendoğlu’na veda! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan usta oyuncu Ahmet Levendoğlu 80 yaşında vefat etti. Acı haberi oyuncu Yıldıray Şahinler duyurdu.
Yıldıray Şahinler, paylaşımında "Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, 'ilke' sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et.
İkinci fotoğrafta sınıfımızın devam çizelgesi var. Saklamış. Ne denli titiz bir tiyatro adamı olduğunu o çizelgeden, ne kadar iyi bir hoca olduğunu da sınıftaki isimlerden anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
ANMA TÖRENİ
Usta oyuncu için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.
Anma törenine Oktay Kaynarca, Zuhal Olay, Selçuk Yöntem, Haluk Bilginer gibi birçok ünlü isim ve Levendoğlu'nun sevenleri katıldı.
"SEVDİĞİMİZ BİR İNSANDI"
Oktay Kaynarca, "Birçok kişinin hocasıydı. Benim de hocamdı konservatuardan. 5 yıl hocalığımı yaptı. Çok değerli bir adamdı. Ahmet hocamın yolculuğu burada bitti ama bence güzel bir yolculuğu oldu. Sevdiğimiz bir insandı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
AHMET LEVENDOĞLU KİMDİR?
İstanbul'da 1945'te dünyaya gelen Ahmet Levendoğlu'nun babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatrolarına kaynak yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü.
Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İngiltere'de Krallık Tiyatro Sanatı Akademisinde gördüğü tiyatro öğrenimini 1969'da tamamlayarak Exeter Northcott Theatre'da bir sezon oyunculuk yapan Levendoğlu, 1971-1976 arasında Ankara, 1978-1980 yıllarında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.
Kuruluş döneminde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun müdür yardımcılığını üstlenen oyuncu, 1971'den itibaren tiyatroda öğretmenlik yaptı.
Ankara Devlet Konservatuarı, İstanbul Devlet Konservatuarı, Boğaziçi Üniversitesi ve Akademi İstanbul gibi kurumlarda ders veren Levendoğlu, "Kırık Hayatlar", "Ateşten Günler" adlı televizyon dizilerinde, "Young Indiana Jones" adlı Amerikan dizisinde, "Baharın Bittiği Yer" ve "Yaz Yağmuru" filmlerinde oyunculuk yaptı.