Ahmet Levendoğlu’na veda! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

"SEVDİĞİMİZ BİR İNSANDI"

Oktay Kaynarca, "Birçok kişinin hocasıydı. Benim de hocamdı konservatuardan. 5 yıl hocalığımı yaptı. Çok değerli bir adamdı. Ahmet hocamın yolculuğu burada bitti ama bence güzel bir yolculuğu oldu. Sevdiğimiz bir insandı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.