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Volkan Konak’ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan günler sonra gelen veda paylaşımı: Bizimkisi aşk hikayesi değil aşktı!

Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 'Kuzeyin Oğlu' lakaplı Volkan Konak, acı haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçının 35 yıllık eşi Selma Konak ise günler süren sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabında duygusal bir veda paylaşımında bulundu. "Bizimkisi bir aşk hikayesi değildi, aşktı" diyen Selma Konak'ın paylaşımı yürek burktu.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 11:28 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 11:28
Volkan Konak’ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan günler sonra gelen veda paylaşımı: Bizimkisi aşk hikayesi değil aşktı!

Kıbrıs'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak'ın acı kaybı sevenlerini yasa boğdu.

Volkan Konak’ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan günler sonra gelen veda paylaşımı: Bizimkisi aşk hikayesi değil aşktı!

Üç çocuk babası Konak'ın acılı eşi cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanırken "Bu bana nasıl yaptın Volkan" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Volkan Konak’ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan günler sonra gelen veda paylaşımı: Bizimkisi aşk hikayesi değil aşktı!

Konak'ın kızı Şimal Konak ise cenaze töreninde dayanamayarak fenalaştı. Baygınlık geçiren Şimal Konak daha sonra ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

Volkan Konak’ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan günler sonra gelen veda paylaşımı: Bizimkisi aşk hikayesi değil aşktı!

AİLEDEN İLK PAYLAŞIM

Acılı aileden günler sonra ilk paylaşım geldi.

Volkan Konak’ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan günler sonra gelen veda paylaşımı: Bizimkisi aşk hikayesi değil aşktı!

Eşi Selma Konak başta olmak üzere çocuklarının da isminin yazdığı o açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz.

Hepimizin başı sağ olsun.

O her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle

Selma - Şimal - Volkan - Derin Konak"

Volkan Konak’ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan günler sonra gelen veda paylaşımı: Bizimkisi aşk hikayesi değil aşktı!

"BİZİMKİSİ AŞK HİKAYESİ DEĞİL AŞKTI"

Öte yandan Selma Konak, günler süren sessizliğini bozarak eşine bir veda paylaşımı yayınladı.

Volkan Konak’ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan günler sonra gelen veda paylaşımı: Bizimkisi aşk hikayesi değil aşktı!

Duygusal bir paylaşımda bulunan Selma Konak, şunları yazı: "Kara, kapkara bir gece... 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin Oğlu'nu, ben de canımı kaybettim. İçim o kadar acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız...

Volkan Konak’ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan günler sonra gelen veda paylaşımı: Bizimkisi aşk hikayesi değil aşktı!

Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi, aşktı bizimkisi, gerisi hikâye... Öyle bağlıydık birbirimize... Her anımızı birlikte yaşadık. Her anı birbirimize adadık.

Volkan Konak’ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan günler sonra gelen veda paylaşımı: Bizimkisi aşk hikayesi değil aşktı!

Şimdi onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor. Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin...

Volkan Konak’ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan günler sonra gelen veda paylaşımı: Bizimkisi aşk hikayesi değil aşktı!

Karadeniz'in öksüz kaldığı gibi ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan'ım... Vuslata giden yolda böyle yaşanıyor ayrılıklar... Ardında hoşçakalı yarım kalmış vedasız yalnızlıklar... Yeniden kavuşacağımız güne dek!"