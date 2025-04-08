Volkan Konak’ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan günler sonra gelen veda paylaşımı: Bizimkisi aşk hikayesi değil aşktı!

Üç çocuk babası Konak'ın acılı eşi cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanırken "Bu bana nasıl yaptın Volkan" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Konak'ın kızı Şimal Konak ise cenaze töreninde dayanamayarak fenalaştı. Baygınlık geçiren Şimal Konak daha sonra ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

Eşi Selma Konak başta olmak üzere çocuklarının da isminin yazdığı o açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz.

Hepimizin başı sağ olsun.

O her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle

Selma - Şimal - Volkan - Derin Konak"