Kerem Bürsin ve Melisa Tapan barıştı! Ayrılığa dayanamadılar

Güneşi Beklerken dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve ardından birçok yapımda rol alan Kerem Bürsin, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Hande Erçel, Yağmur Tanrısevsin gibi popüler isimlerle aşk yaşayan Bürsin, son olarak gönlünü Melisa Tapan'a kaptırdı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı. Yakın zamanda evlenecekleri konuşun çiftten Tapan'ın, Kerem Bürsin'in ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldığı iddia edildi.
AYRILIĞA DAYANAMADILAR
Ancak Kerem Bürsin ve Melisa Tapan ayrılığa fazla dayanamadı ve ünlü çiftten sürpriz hamle geldi.
Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere görei Melisa Tapan ve Kerem Bürsin ilişkilerine bir şans daha verdi.
İkilinin birbirlerini takip etmesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmazken ünlü çiftin nasıl barıştığı merak konusu oldu.
YENİ İMAJ
Bir hayranı tarafından görüntülenen Kerem Bürsin'in saçlarını kazıttığı görülmüştü.
Yeni imajı çok konuşulan ünlü oyuncunun neden böyle yaptırdığı bir dergiye kapak olmasıyla ortaya çıktı.
Bürsin'in saç ektirdiği öğrenildi. Yeni imajıyla kameralar karşısına çıkan ünlü oyuncu, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
İşte Kerem Bürsin'in son hali...