Kerem Bürsin ve Melisa Tapan barıştı! Ayrılığa dayanamadılar

Güneşi Beklerken dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve ardından birçok yapımda rol alan Kerem Bürsin, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Hande Erçel, Yağmur Tanrısevsin gibi popüler isimlerle aşk yaşayan Bürsin, son olarak gönlünü Melisa Tapan'a kaptırdı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı. Yakın zamanda evlenecekleri konuşun çiftten Tapan'ın, Kerem Bürsin'in ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldığı iddia edildi.

AYRILIĞA DAYANAMADILAR Ancak Kerem Bürsin ve Melisa Tapan ayrılığa fazla dayanamadı ve ünlü çiftten sürpriz hamle geldi.