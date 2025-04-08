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Kerem Bürsin ve Melisa Tapan barıştı! Ayrılığa dayanamadılar

Ünlü oyuncun Kerem Bürsin, bir süre önce Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı. Ancak Kerem Bürsin ve Melisa Tapan ayrılığa fazla dayanamadı ve ünlü çiftten sürpriz hamle geldi. Öte yandan Bürsin'in ayrılık sürecinde yenilediği imajı ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 13:19 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 13:19
Kerem Bürsin ve Melisa Tapan barıştı! Ayrılığa dayanamadılar

Güneşi Beklerken dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve ardından birçok yapımda rol alan Kerem Bürsin, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Kerem Bürsin ve Melisa Tapan barıştı! Ayrılığa dayanamadılar

Hande Erçel, Yağmur Tanrısevsin gibi popüler isimlerle aşk yaşayan Bürsin, son olarak gönlünü Melisa Tapan'a kaptırdı.

Kerem Bürsin ve Melisa Tapan barıştı! Ayrılığa dayanamadılar

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı. Yakın zamanda evlenecekleri konuşun çiftten Tapan'ın, Kerem Bürsin'in ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldığı iddia edildi.

Kerem Bürsin ve Melisa Tapan barıştı! Ayrılığa dayanamadılar

AYRILIĞA DAYANAMADILAR

Ancak Kerem Bürsin ve Melisa Tapan ayrılığa fazla dayanamadı ve ünlü çiftten sürpriz hamle geldi.

Kerem Bürsin ve Melisa Tapan barıştı! Ayrılığa dayanamadılar

Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere görei Melisa Tapan ve Kerem Bürsin ilişkilerine bir şans daha verdi.

Kerem Bürsin ve Melisa Tapan barıştı! Ayrılığa dayanamadılar

İkilinin birbirlerini takip etmesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmazken ünlü çiftin nasıl barıştığı merak konusu oldu.

Kerem Bürsin ve Melisa Tapan barıştı! Ayrılığa dayanamadılar

YENİ İMAJ

Bir hayranı tarafından görüntülenen Kerem Bürsin'in saçlarını kazıttığı görülmüştü.

Kerem Bürsin ve Melisa Tapan barıştı! Ayrılığa dayanamadılar

Yeni imajı çok konuşulan ünlü oyuncunun neden böyle yaptırdığı bir dergiye kapak olmasıyla ortaya çıktı.

Kerem Bürsin ve Melisa Tapan barıştı! Ayrılığa dayanamadılar

Bürsin'in saç ektirdiği öğrenildi. Yeni imajıyla kameralar karşısına çıkan ünlü oyuncu, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Kerem Bürsin ve Melisa Tapan barıştı! Ayrılığa dayanamadılar

İşte Kerem Bürsin'in son hali...