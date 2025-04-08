Ahmet Levendoğlu için AKM'de tören! Oktay Kaynarca: "5 yıl hocalığımı yaptı Allah rahmet eylesin!"

Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Binbir Gece, Küçük Kadınlar ve Kara Ekmek gibi önemli yapımlarda unutulmaz rollere imza atan Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene ünlü isimler ve sevenleri katıldı. Oktay Kaynarca, Levendoğlu'nun hem meslektaşı hem de öğrencisi olduğunu belirterek, "Birçok kişinin hocasıydı. Benim de hocamdı konservatuvardan. 5 yıl hocalığımı yaptı. Çok değerli bir adamdı. Ahmet hocamın yolculuğu burada bitti ama bence güzel bir yolculuğu oldu. Sevdiğimiz bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi.