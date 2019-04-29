Ahmet Kural rehabilite oluyor! Sıla olayının ardından önce evi değiştirme kararı aldı şimdi de...
Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmezken, güvenlik kamerası görüntüleri nedeniyle defalarca basında da yer alan Zekeriyaköy'deki villasından taşınma kararı aldı. Bir süre önce yeniden spora başlayan Kural, kendisini doğaya bırakarak adeta rehabilite oldu. Ahmet Kural, dün sabah Şile sahilinde bir arkadaşıyla doğanın tadını çıkardı. Kumsalda ateş yakıp çay ve sucuklu omlet yapan Ahmet Kural'ın oldukça düşünceli olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Ahmet Kural, son zamanlarda yaşadığı zorluklardan arınmak için kendisini doğaya bıraktı. Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ahmet Kural, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde bir arkadaşı ile birlikte Şile sahilinde güzel havanın tadını çıkardı. Adeta rehabilite olan Kural'ın düşünceleri halleri dikkatlerden kaçmadı.
AHMET KURAL DAVA SONRASI NE DEMİŞTİ?
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakim karşısında çıkan Ahmet Kural, 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası aldı. Konu hakkında açıklama yapan Kural, "Sıla erkeğe ve kadına şiddet uygulamaya bayılır. " dedi.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması bugün gerçekleştirildi. Mahkeme Ahmet Kural'ın tanıklarını dinlemeyi reddetti. Oyuncu bu durum karşısında gerginleşince sesini yükseltti ve Sıla'ya karşı bazı suçlamalarda bulundu. Mahkeme sonucunda Ahmet Kural, 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adliye önünde açıklama yapan Kural, "Sıla erkeğe ve kadına şiddete bayılır. Olayın peşini bırakmayacağım" diyerek Sıla'ya meydan okudu
"ERKEĞE VE KADINA ŞİDDET UYGULAMAYA BAYILIR"
Mahkeme sonrası açıklama yapan Kural, "Ceza yok. Şiddette kesinlikle bulunmadım ama bu iki sevgili arasında olan bir şeydi. Benim daha önceden yaptığım bir hatanın belgesini almış gelmiş buraya elinde sallıyor. Ayrıca ağıt yakıyorum diye Anadolu Kadınlarına saygısızlık yaptı. Ağıt Anadolu'da ölünün arkasından yakılıyor. Bu saygısızlık. Kendisi erkeğe de kadına da şiddet uygulamaya bayılır. Hem psikolojik hem de fiziki şiddet. Bu bir intikam davası artık. Bu mevzu burada bitmedi. Temyize gideceğiz."