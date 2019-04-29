Ahmet Kural rehabilite oluyor! Sıla olayının ardından önce evi değiştirme kararı aldı şimdi de...

"ERKEĞE VE KADINA ŞİDDET UYGULAMAYA BAYILIR"

Mahkeme sonrası açıklama yapan Kural, "Ceza yok. Şiddette kesinlikle bulunmadım ama bu iki sevgili arasında olan bir şeydi. Benim daha önceden yaptığım bir hatanın belgesini almış gelmiş buraya elinde sallıyor. Ayrıca ağıt yakıyorum diye Anadolu Kadınlarına saygısızlık yaptı. Ağıt Anadolu'da ölünün arkasından yakılıyor. Bu saygısızlık. Kendisi erkeğe de kadına da şiddet uygulamaya bayılır. Hem psikolojik hem de fiziki şiddet. Bu bir intikam davası artık. Bu mevzu burada bitmedi. Temyize gideceğiz."