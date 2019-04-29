Sen Anlat Karadeniz'in cilveli Asiye'si Öykü Gürman ile eski eşi Yavuz Bingöl'ün aşk evi satışa çıktı!
Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Asiye karakteriyle sevilen Öykü Gürman, geçtiğimiz hafta eski eşi Yavuz Bingöl hakkında avukatı aracılığıyla hukuki yollara başvurdu.Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl 2016 yılında boşandığı Öykü Gürman'a ödemediği 200 bin liralık tazminat nedeniyle icralık oldu. Yavuz Bingöl'ün Ayvalık'ta bulunan ve 2012 yılında Hülya Avşar'dan satın aldığı malikane tarzındaki villa icra yoluyla satışa çıkarıldı.
Sen Anlat Karadeniz dizisinde cilveli hareketleriyle izleyiciyi güldüren Öykü Gürman, şu sıralar eski eşi Yavuz Bingöl ile ilgili zor günler yaşıyor. Sanatçı Yavuz Bingöl boşandığı Eşi Öykü Gürman'a boşanma tazminatı olarak 200 bin TL vermeyi taahhüt etmiş ve bu vaat üzerine mahkeme kararı oluşmuştu. Fakat Öykü Gürman'ın avukatı Aydın Mollaoğlu vaat edilen boşanma tazminatı ödenmeyince İstanbul Anadolu 14. İcra Müdürlüğüne başvurarak icra takibi başlattı.
BİNGÖL ÖDEME YAPMAZSA VİLLASI SATIŞA ÇIKARILACAK
Konunun uzmanlarından biri olan icraburada.com Genel Müdürü Caner Çakı, söz konusu icralık villanın durumunu değerlendirdi. Çakı, "Bilirkişi tarafından villanın kıymet takdiri yapılmış. Eğer Yavuz Bingöl dosyaya ödeme yapmaz ise 3 milyon 50 bin TL muhammen bedeli olan villası, icradan 1 milyon 525 bin TL ile satışa çakacaktır. Devlet bu konuda borçluya borcunu ödemesi için imkanlar sunuyor. İcra müdürü ihale tarihinde satıyorum sattım diyene kadar Yavuz Bingöl borcunu ödeyip ihaleyi düşürebilir ve satışı iptal edebilir.
ÖYKÜ GÜRMAN'IN 200 BİN TL'LİK BORCU ÖDENECEK
Çakı, Yavuz Bingöl'ün bu borcu ödemediği takdirde icra satışının nasıl gerçekleşeceği ile ilgili bilgiler vererek, "Anadolu 14. İcra Müdürlüğü tarafından satış işlemleri tamamlanıp satış tarihi belirlenecek ve villa açık arttırma usulü ile satışa çıkacaktır. İcra müdürü ve tellal eşliğinde yapılacak olan ihaleye Türkiye vatandaşı olan herkes katılabilecek. Satış sonrasında ise Bingöl'ün Öykü Gürman'a olan 200 bin TL borcu kapatılacak ve icra masrafları düşülüp geri kalan rakam Bingöl'e iade edilecektir" ifadelerini kullandı.
"3 MİLYON TL'LİK VİLLASINI SATTIRACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Caner Çakı, anlaşmazlık sonucu bu tarz sorunlar yaşanabildiğini de sözlerine ekleyerek "Yavuz Bingöl 200 bin TL tazminat ödemesi için 3 milyon TL değerinde villasını sattıracağını düşünmüyorum. İhale süreci tamamlanmadan ödemesini yapıp borcunu kapatacaktır diye düşünüyorum" dedi.