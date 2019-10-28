Ahmet Kaya kimdir 62.yaş gününde unutulmadı! Ahmet Kaya kimdir? Ahmet Kaya nerelidir? İşte Ahmet Kaya'nın hayatı
Lafı çok uzatmaya gerek yok. Fotoğraftaki bu genç şarkıları, albümleri, sözleri ile tanıdığımız, bugün doğum günü olan Ahmet Kaya'dan başkası değil. Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala hayatı da oldukça fazla merak edilen Ahmet Kaya kimdir, aslen nerelidir? İşte Ahmet Kaya'nın hayatı...
Malatya'ya göç etmiş olan bir ailenin beşinci çocuğu olarak doğan Ahmet Kaya'nın hayatı birçok kişi tarafından merak ediliyor.
Türkiye'de milyonlarca insan; henüz 43 yaşındayken sonsuzluğa göçen Ahmet Kaya'nın sesiyle 1986'da piyasaya çıkan Şafak Türküsü ile tanıştı ilk kez. Kaya'nın; idam cezasıyla yargılanan Nevzat Çelik'in kaleme aldığı Şafak Türküsü adlı şiirden yaptığı aynı adlı bu beste onu bir anda tüm Türkiye'nin tanımasını sağladı.
Ahmet Kaya aynı yıl bu kez Attila İlhan'ın şiirinden hazırladığı besteyi de seslendirdiği An Gelir adlı albümü çıkardı. Bunu hala birçok kuşağın hafızasından silinmeyen şarkıların yer aldığı albümler takip etti. Kaya'nın tüm Türkiye tarafından tanınması 1980'lerin sonlarında oldu belki ama müzik çok küçük yaştan beri onun tutkusuydu.
ALTI YAŞINDA BAĞLAMA ÇALMAYA BAŞLADI
1957 yılında Malatya'da doğdu Ahmet Kaya. Babası Sümerbank Mensucat fabrikasında çalışan bir işçiydi. Müzikle de henüz altı yaşındayken onun hediye ettiği bir bağlama sayesinde tanıştı. Müziğe öylesine tutkuyla bağlandı ki okuldan sonraki zamanlarını plak ve kaset satan bir dükkanda çalışarak geçirmeye başladı.