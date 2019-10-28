Nejat İşler'i görenler tanıyamadı! İşte Nejat İşler'in son hali!
Nejat İşler son haliyle herkesi şaşırttı. Basın mensuplarıyla kavga eden ve alkollü haliyle skandallara imza atan Nejat İşler, 2014'te geçirdiği septik şok nedeniyle 3 ay komada kalmış ve iyileştikten sonra da Bodrum - Gümüşlük'e yerleşmişti. Uzun zamandır ortaklıkta görünmeyen oyuncuyu önceki gün Bodrum sokaklarında görenler, tanımakta güçlük çekti. Dostlarıyla bir araya gelen 47 yaşındaki Nejat İşler'in, yorgun ve keyifsiz hali dikkat çekti. İşte Nejat İşler'in son hali...
Nejat İşler'in son hali herkesi şoke etti. Alkol alarak ayakta durmakta güçlük çeken ve basın mensuplarına saldırmasıyla gündem olan 47 yaşındaki Nejat İşler, 2014'te geçirdiği septik şok nedeniyle 3 ay komada kalmış ve iyileştikten sonra Bodrum'a yerleşmişti. Uzun zaman sonra Bodrum sokaklarında görünen Nejat İşler son haliyle herkesi şaşırttı. Yorgun ve kendini salmış haliyle nejat İşler'i görenler şoke oldu. İşte Nejat İşler'in son hali ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...