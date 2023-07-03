Afra Saraçoğlu'ndan 'Umurumda değil' paylaşımları! Mert Ramazan Demir ile tekne tatili ifşa olmuştu! İhanet iddiası sonrası...
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinde sular durulmuyor. Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaşan ikili hakkında 'aşk' iddiaları çıkmıştı. Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun da iddialar nedeniyle ayrıldığı konuşulmuştu. Çiftin ayrılığı sonrası Mert Yazıcıoğlu meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtı. Afra Saraçoğlu ise Mert Ramazan Demir ile denizde öpüşürken yakalandı. Magazini sallayan görüntülerin ardından Saraçoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in öpüşürken yakalanması sonrası peş peşe paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Haklarında sık sık çıkan 'Aşk' iddialarını reddeden ikili son olarak tatilde kaçamak yaparken kameralara yansıdı. Çiftin ne zamandır birlikte oldukları bilinmezken Saraçoğlu sosyal medya hesabından tatil paylaşımlarını sürdürüyor. Konu hakkında kendisine mikrofon uzatılan genç oyuncu 'Mert Ramazan Demir' sorularını yanıtsız bıraktı. İşte Afra Saraçoğlu'nun yeni paylaşımları...
Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu 2018'de aşk yaşamaya başlmıştı. Çift 2022'de süpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Çiftin 'ihanet' iddiaları nedeniyle ayrıldığı ileri sürülmüştü.
Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimiyetinin kavgalara neden olduğu konuşuluyordu.
Ancak Yazıcıoğlu, Mart ayında da sosyal medya hesabından Mert Ramazan Demir'i silmesiyle ihanet iddiasının yeniden gündeme taşınmasına neden olmuştu.