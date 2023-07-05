Arka Sokaklar'ın Pınar'ı artık bambaşka biri! Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınmıştı! Pınar Aydın son haliyle şaşırttı artık 41 yaşında
Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Pınar Aydın'ın eşi ve çocuklarıyla yepyeni hayatı var artık. Giresun'a yerleşen Pınar Aydın son haliyle gündemde. Atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye ile hayatımıza giren ve Arka Sokaklar dizisindeki Pınar karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Aydın, 2015 yılında evlendi ve şimdilerde iki erkek evlada sahip...
05.07.2023 10:11 - Son Güncelleme: 05.07.2023 10:12
2007'de hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun birinci, Tolga Futacı'nın ikinci olduğu müzik yarışmasında, sesi ve güzelliği kadar sıra dışı tarzıyla dikkatleri çeken Pınar Aydın ise üçüncü seçildi.
'Arka Sokaklar', 'Akasya Durağı' ve 'Bizim Okul' gibi pek çok dizide yer aldı. Pınar Aydın, şimdilerde ise eşi ve iki çocuğuyla Giresun'da sakin bir yaşam sürüyor. Pınar Aydın'ın son haliyle gündeme gelmesinin ardından ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...