Arka Sokaklar'ın Pınar'ı artık bambaşka biri! Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınmıştı! Pınar Aydın son haliyle şaşırttı artık 41 yaşında

'Arka Sokaklar', 'Akasya Durağı' ve 'Bizim Okul' gibi pek çok dizide yer aldı. Pınar Aydın, şimdilerde ise eşi ve iki çocuğuyla Giresun'da sakin bir yaşam sürüyor. Pınar Aydın'ın son haliyle gündeme gelmesinin ardından ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...