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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Pınar'ı artık bambaşka biri! Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınmıştı! Pınar Aydın son haliyle şaşırttı artık 41 yaşında

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı artık bambaşka biri! Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınmıştı! Pınar Aydın son haliyle şaşırttı artık 41 yaşında

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Pınar Aydın'ın eşi ve çocuklarıyla yepyeni hayatı var artık. Giresun'a yerleşen Pınar Aydın son haliyle gündemde. Atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye ile hayatımıza giren ve Arka Sokaklar dizisindeki Pınar karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Aydın, 2015 yılında evlendi ve şimdilerde iki erkek evlada sahip...

05.07.2023 10:11 - Son Güncelleme: 05.07.2023 10:12
Arka Sokaklar’ın Pınar’ı bambaşka biri! Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınmıştı! Pınar Aydın son haliyle şaşırttı artık 41 yaşında

Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Pınar Aydın'ın eşi ve çocuklarıyla yepyeni hayatı dikkat çekti. Giresun'a yerleşen Pınar Aydın ortaya çıktı...

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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı bambaşka biri! Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınmıştı! Pınar Aydın son haliyle şaşırttı artık 41 yaşında

2000'lerin ilk yıllarına damga vuran 'Popstar' yarışmasının büyük ilgi görmesinden sonra televizyon izleyicileri 'Akademi Türkiye' ile tanıştı.

Arka Sokaklar’ın Pınar’ı bambaşka biri! Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınmıştı! Pınar Aydın son haliyle şaşırttı artık 41 yaşında

2007'de hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun birinci, Tolga Futacı'nın ikinci olduğu müzik yarışmasında, sesi ve güzelliği kadar sıra dışı tarzıyla dikkatleri çeken Pınar Aydın ise üçüncü seçildi.

Arka Sokaklar’ın Pınar’ı bambaşka biri! Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınmıştı! Pınar Aydın son haliyle şaşırttı artık 41 yaşında

Müziğe olan tutkusunu her defasında dile getirse de Aydın'ın bu serüveni uzun soluklu olmadı. Müzik dünyasında aradığını bulamasa da 'Akademi Türkiye'deki başarısı onu oyunculuğa sürükledi.

Arka Sokaklar’ın Pınar’ı bambaşka biri! Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınmıştı! Pınar Aydın son haliyle şaşırttı artık 41 yaşında

'Arka Sokaklar', 'Akasya Durağı' ve 'Bizim Okul' gibi pek çok dizide yer aldı. Pınar Aydın, şimdilerde ise eşi ve iki çocuğuyla Giresun'da sakin bir yaşam sürüyor. Pınar Aydın'ın son haliyle gündeme gelmesinin ardından ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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