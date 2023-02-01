Afra Saraçoğlu'dan sonunda "Yeto" geldi! Mert Yazıcıoğlu'nu aldattı, Mert Ramazan Demir'le sevgili oldu derken Yalı Çapkını'nın yıldızı...

"MERT ROL ARKADAŞIM"

Hafsanur Sancaktutan da söz konusu iddialara "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" şeklinde yanıt vermişti.