Afra Saraçoğlu'dan sonunda "Yeto" geldi! Mert Yazıcıoğlu'nu aldattı, Mert Ramazan Demir'le sevgili oldu derken Yalı Çapkını'nın yıldızı...
Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu önceki gün Mert Yazıcıoğlu ile olan fotoğraflarını kaldırmış sonrasında Mert Yazıcıoğlu'dan hamle gecikmemişi. Eski aşıklar arasında sular durulmazken, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşk yaşamaya başladığı gelen iddialar arasındaydı. Tüm bunlar yaşanırken Afra Saraçoğlu'ndan "Yeto" paylaşımı geldi.
Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinde sular durulmazken, yaptıkları yer paylaşım olay yaratmaya devam ediyor.
Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ayrılarak rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
"MERT ROL ARKADAŞIM"
Hafsanur Sancaktutan da söz konusu iddialara "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" şeklinde yanıt vermişti.
Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldı ve Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk etti.