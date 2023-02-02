Yalçın abi olarak tanındı ardından sırra kadem bastı Peki şimdi nerede? Flash TV'nin vazgeçilmez ismi Yalçın Çakır'ın son hali
Tüm Türkiye onu Flash Tv ekranlarında yaptığı programla tanındı, hafızalarda Yalçın abi olarak yer edindi... Son yıllarda kanalların pek çoğunda ekrana gelen gündüz kuşağı programı furyasının başlamasının sebeplerinden biriydi gazeteci Yalçın Çakır'ın programı. Programına konuk olan Melek Subaşı'yla yaptığı yalan makinası testi, ilginç yaşlandırma teknikleri derken Türkiye'nin hafızasında yer etti. Ancak Çakır sonrasında ekranlardan elini eteğini çekti. Şimdilerde sakin bir hayat süren Yalçın Çakır'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
02.02.2023 10:20 - Son Güncelleme: 02.02.2023 10:23
25 yıl boyunca çalıştığı Flash TV'de birbirinden ilginç konularla izleyici karşısına çıkan ve "Yalçın Abi" olarak hafızalara kazınan ünlü gazeteci Yalçın Çakır, yıllardan bu yana gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Çakır'ın son hali takipçilerini şaşkına çevirdi...
Bugün hemen hemen her kanalda yayında olan gündüz kuşağı programları açığını o dönem tek başına kapatıyordu Yalçın Çakır.