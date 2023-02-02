Yalçın abi olarak tanındı ardından sırra kadem bastı Peki şimdi nerede? Flash TV’nin vazgeçilmez ismi Yalçın Çakır’ın son hali

25 yıl boyunca çalıştığı Flash TV'de birbirinden ilginç konularla izleyici karşısına çıkan ve "Yalçın Abi" olarak hafızalara kazınan ünlü gazeteci Yalçın Çakır, yıllardan bu yana gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Çakır'ın son hali takipçilerini şaşkına çevirdi...