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Haberler Magazin Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! Listede 2 Türk güzel de var bakın kimler! İşte 2023 yılı dünyanın en güzel kadınları listesi

Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! Listede 2 Türk güzel de var bakın kimler! İşte 2023 yılı dünyanın en güzel kadınları listesi

Asya'da yayın yapan bir haber sitesi 2023 Dünyanın En Güzel 10 Kadını listesi açıklandı. Her sene yeni yılın ilk ayının sonunda açıklanan listede 2 Türk güzel de yer alırken, listenin ilk sırasında bulunan isim epey dikkat çekici. Dünyanın en güzel 10 kadını listesinde Türk ünlüler ve sıralamaları ise dikkat çekti. İşte merak beklenen 2023 listesi.

02.02.2023 10:24 - Son Güncelleme: 02.02.2023 10:25
Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! Listede 2 Türk güzel de var bakın kimler! İşte 2023 yılı dünyanın en güzel kadınları listesi

Asya menşeili bir haber sitesi dünyanın en güzel 10 kadınını belirledi. Listede 2 Türk güzel de var.

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Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! Listede 2 Türk güzel de var bakın kimler! İşte 2023 yılı dünyanın en güzel kadınları listesi

Listenin 10.sırasında Fahriye Evcen yer alıyor. Geri kalan liste ve diğer bir Türk güzel ise şöyle;

Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! Listede 2 Türk güzel de var bakın kimler! İşte 2023 yılı dünyanın en güzel kadınları listesi

9. Katherine Langford

Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! Listede 2 Türk güzel de var bakın kimler! İşte 2023 yılı dünyanın en güzel kadınları listesi

8. Deepika Padukone

Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! Listede 2 Türk güzel de var bakın kimler! İşte 2023 yılı dünyanın en güzel kadınları listesi

7. Yaya Urassaya Sperbund

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