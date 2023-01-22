Afra Saraçoğlu 'aldatıldık' diye haykırdı işte olay anlar! Mert Yazıcıoğlu ile ayrılığına çift taraflı 'ihanet' iddiaları karışmıştı...
Afra Saraçoğlu 'aldatıldık' diye haykırdı işte olay anlar! Mert Yazıcıoğlu ile ayrılığına çift taraflı 'ihanet' iddiaları karışmıştı... Aşk, ayrılık, ihanet, intihar... İddialar peş peşe geldi. Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Mert Ramazan Demir'le arasındaki samimiyetin ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılık gelmişti. Ardından Yazıcıoğlu'nun Hafsanur Sancaktutan'la sevgili olduğu ileri sürülmüş, konuyla ilgili açıklama jet hızıyla gelmişti. Daha sonra Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiği ve ayrıldığı sevgilisi Deniz Can Aktaş'ı aradığı iddiası gündemde şok etkisi yaratırken Afra Saraçoğlu'nun 'aldatıldık' diyerek eğlendiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
22.01.2023 17:04 - Son Güncelleme: 22.01.2023 17:12
Afra Saraçoğlu 'aldatıldık' diye haykırdı işte olay anlar! Mert Yazıcıoğlu ile ayrılığına çift taraflı 'ihanet' iddiaları karışmıştı...
Afra Saraçoğlu yakın zamanda kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile yaklaşık dört yıllık ilişkisini noktalamıştı. Ardından ihanet iddiaları aldı başını gitti. Afra'nın rol arkadaşıyla yakın tavırlarına sinirlenen Mert Yazıcıoğlu'nun da rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile samimi olduğu ileri sürüldü.
Yaşananların ardından önceki gün Mert Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyla eğlendiği anlardan görüntü ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada, "Ayrılık acısı kalmamış" yorumlarına neden oldu.
Aşk, ayrılık, ihanet, intihar... Ünlü oyuncular arasında neler oluyor?